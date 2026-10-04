Canasta básica supera los 300 dólares en supermercados; pollo, arroz y café registran aumento

El monitoreo se realiza tomando como referencia los 59 productos de la Canasta Básica de Alimentos definida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) mostró diferencias de más de B/.50 según el tipo de establecimiento durante septiembre de 2026, de acuerdo con el monitoreo realizado en los distritos de Panamá y San Miguelito.

En el primer seguimiento de septiembre, los 59 productos que integran la canasta básica alcanzaron un costo estimado de B/.304.68 en supermercados, mientras que en minisúper y abarroterías el valor se ubicó en B/.355.21, según datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Esto representa una diferencia de B/.50.53, equivalente a aproximadamente 16.6% más al comparar el costo registrado en minisúper y abarroterías con el observado en supermercados.

Durante 2026, el costo de la canasta básica en Panamá ha registrado fluctuaciones, pero los datos suministrados no muestran un incremento sostenido a lo largo del año. En el caso de los supermercados, el valor registrado en septiembre se mantiene prácticamente en el mismo nivel con el que comenzó 2026. En contraste, en minisúper y abarroterías se observa un incremento acumulado mayor durante el mismo periodo.

El monitoreo se realiza tomando como referencia los 59 productos de la Canasta Básica de Alimentos definida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y recopila los precios encontrados en diferentes establecimientos comerciales.

Arroz, pollo y café registran incrementos en supermercados

Entre los productos que presentaron aumentos de precios en supermercados durante el periodo analizado figuran el arroz de primera, pollo entero, café molido tradicional, hojuelas de maíz y cebolla amarilla.

En las rutas correspondientes a minisúper y abarroterías, los incrementos se observaron en productos como bistec de cinta, ñame diamante, repollo, manzana roja mediana y sopa de pollo y fideos.

Las variaciones pueden diferir entre productos, establecimientos y periodos, por lo que el costo final de las compras dependerá también del lugar donde se adquieran los alimentos.

Acodeco aclaró que este seguimiento no constituye un control de precios ni significa que la institución determine cuánto deben costar los productos incluidos en la canasta.

El monitoreo consiste en recopilar y comparar los precios observados en establecimientos comerciales para identificar sus variaciones y ofrecer información a los consumidores.

Ante las diferencias encontradas, se recomienda comparar precios entre establecimientos, revisar las promociones disponibles y verificar al momento de pagar que el precio cobrado coincida con el anunciado.