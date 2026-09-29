Colegios privados para 2027: matrículas llegan hasta $2,223, según Acodeco

Las anualidades de primaria alcanzan los $7,225. Además, 42 colegios reportaron cuotas únicas de admisión de hasta $6,000.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las familias que buscan un colegio privado para el año lectivo 2027 pueden encontrar diferencias de miles de dólares entre una opción y otra. Según un monitoreo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), las matrículas de primaria van de $70 a $2,223.33, mientras que las anualidades oscilan entre $450 y $7,225.

Vea aquí el listado:

Documento Listado de matrícula de colegios privados para 2027. Consúltalo

La entidad recopiló información de más de 200 colegios particulares del país. De ellos, 183 tienen datos de primaria que permiten comparar los costos de 2027 con los de 2026.

Puede leer: Cuarto Puente reanuda labores tras 'subsanar' fallas de seguridad detectadas por Mitradel

En la matrícula, 133 de esos 183 colegios mantendrán el precio o lo reducirán; los otros 50 reportaron aumentos. El mayor incremento individual fue de $207.50, equivalente al 65.4%.

Para la anualidad de primaria, 132 colegios mantendrán el mismo costo, 46 lo aumentarán y cinco lo reducirán. El mayor aumento registrado fue de $755, equivalente al 54.7%.

Acodeco identificó, además, 42 centros educativos que cobran una cuota única de admisión. Este pago adicional va de $15 a $6,000 por estudiante y debe tomarse en cuenta al calcular cuánto costará ingresar a un colegio.

La entidad recordó que la matrícula y la anualidad no siempre representan el gasto total. Antes de firmar el contrato, recomendó a los acudientes revisar otros posibles cobros, las fechas de pago y los descuentos ofrecidos, así como comparar las opciones disponibles. Aclaró que el monitoreo recoge los precios reportados por los colegios y no evalúa la calidad de la enseñanza.