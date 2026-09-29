Desempleo en Panamá baja a 8.5% y se suman más de 77 mil oportunidades laborales

La Encuesta de Mercado Laboral del INEC reportó un aumento de 3.9% en la población ocupada y una reducción de 1.9 puntos porcentuales en la tasa de desempleo. La informalidad también disminuyó, aunque persisten desafíos en el empleo juvenil.

Ciudad de Panamá, Panamá/El mercado laboral panameño registró una mejora en agosto de 2026, con un aumento en la cantidad de personas ocupadas y una reducción de la tasa de desempleo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El INEC indicó que la población ocupada alcanzó 2 millones 45 mil personas, lo que representa 77,231 empleos más que en septiembre de 2025 y un crecimiento de 3.9%. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo nacional se redujo de 10.4% a 8.5%, una disminución de 1.9 puntos porcentuales.

La reducción también se reflejó entre las mujeres, cuya tasa de desempleo pasó de 13.2% a 10.4%, según los datos de la encuesta. Según los resultados obtenidos de la encuesta, el sector privado se mantiene como el principal generador de empleo en el país, al concentrar cerca del 46% de las personas ocupadas.

Les siguen los trabajadores por cuenta propia y el sector público. Por actividad económica, los sectores que concentran una mayor cantidad de empleos son comercio, agricultura, construcción, transporte e industria manufacturera.

Otro de los indicadores que mostró una variación positiva fue la informalidad laboral. La tasa pasó de 47.1% a 45.8%, lo que representa una reducción de 1.3 puntos porcentuales. A pesar de la mejora registrada en los principales indicadores, los resultados también muestran que persisten desafíos en el mercado laboral, particularmente en materia de empleo juvenil e informalidad.