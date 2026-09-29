Retoman clases en escuela de El Bongo tras agresión a docente; padres piden que no sea reubicada

La decisión adoptada por el Meduca , por razones de seguridad, contempla la reubicación temporal de la educadora agredida , quien no regresará al centro educativo mientras se desarrollen las investigaciones.

Montijo, Veraguas/Las clases fueron retomadas este martes 29 de septiembre en la escuela primaria de El Bongo, en Montijo, provincia de Veraguas, luego de la suspensión temporal provocada por la agresión que sufrió una docente dentro del plantel.

El retorno a las aulas se produjo mientras avanzan las investigaciones iniciadas por el Ministerio de Educación (Meduca) para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La decisión adoptada por el Meduca, por razones de seguridad, contempla la reubicación temporal de la educadora agredida, quien no regresará al centro educativo mientras se desarrollen las investigaciones.

Ante esta medida, padres de familia se reunieron con directivos del plantel y supervisores para solicitar que la docente no sea trasladada de manera permanente y que los estudiantes no resulten afectados por el conflicto.

Mariel García, de la Asociación de Padres de Familia, expresó preocupación por las consecuencias que el incidente ha generado en la comunidad educativa y recordó que varios estudiantes presenciaron la agresión.

“Nuestros hijos estuvieron expuestos a todo lo que pasó ese día, expuestos al nivel de que vieron a la maestra sangrar. Vieron a su maestra ser golpeada”, manifestó.

García también advirtió sobre una posible disminución de la matrícula si la situación continúa afectando el funcionamiento del plantel.

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Por su parte, la madre de familia Elineth Arrocha manifestó su preocupación por el impacto que tendría en su hijo un cambio de docente.

“Me siento afectada como madre porque mi niño está acostumbrado a la maestra y eso va a ser un cambio radical para él”, señaló.

Otra madre de familia, Yamilka González, defendió la labor de la educadora y aseguró que durante el tiempo que la conoce no había recibido quejas sobre su desempeño.

“Conozco a la maestra de mucho tiempo anterior, nunca tuve una queja de ella. Le tuvo paciencia a mi hijo”, afirmó.

Meduca investiga dos agresiones en centros educativos de Veraguas

El caso de El Bongo forma parte de dos situaciones de agresión denunciadas por docentes en centros educativos de Veraguas durante la semana pasada. El otro incidente ocurrió en la escuela de Los Flores, en La Mesa.

La directora regional de Educación en Veraguas, María Pimentel, informó en su mometo que ambos casos fueron atendidos y se encuentran bajo investigación mediante el debido proceso administrativo.

Los docentes afectados también presentaron denuncias ante la Fiscalía y los jueces de paz, como parte de las acciones emprendidas para esclarecer los hechos.

El Meduca activó además los gabinetes psicopedagógicos para brindar atención a los docentes afectados y posteriormente intervenir con los estudiantes de las comunidades educativas involucradas.

Mientras las clases en Los Flores se desarrollan con normalidad, en El Bongo se retomaron este martes, aunque permanece vigente la medida de seguridad que mantiene temporalmente fuera del plantel a la docente agredida.

El Ministerio de Educación mantiene el seguimiento de ambos casos mientras avanzan las investigaciones.

Con información de Ney Castillo