FIFA lanza acusación a UEFA, organismo opositor a la gestión presidencial de Infantino

El organismo rector del fútbol asegura que la entidad europea intenta influir en la próxina elección de su presidente.

Francia/La FIFA acusó a la UEFA de haber orquestado una "campaña de desinformación" al solicitar acceso a documentos relacionados con el proyecto de Gianni Infantino, finalmente frustrado, de vender participaciones del Mundial, según una carta enviada a un tribunal de Florida y hecha pública.

El organismo rector del fútbol mundial, que pide a la justicia estadounidense rechazar la petición de la UEFA, considera que esta intenta "influir" en el proceso de elección del presidente de la FIFA previsto para el año próximo, para el que Infantino es por el momento el único candidato a su reelección.

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Más dinero

Por otra parte, el presidente de la FIFA Gianni Infantino abrió la puerta a un posible aumento de las dotaciones económicas a las 211 federaciones miembro de la FIFA, cuyo Consejo valorará pagos adicionales en su reunión del próximo 15 de octubre.

En una carta enviada el lunes a los presidentes de las seis confederaciones continentales, a la que tuvo acceso la AFP, Infantino dijo que apoyaría "el nivel más alto de fondos adicionales que pueda ser entregado de forma responsable", pero advirtió que ninguna de las cifras sobre las que se está discutiendo actualmente constituye un compromiso aprobado.

El italo-suizo dijo que su propuesta abandonada de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados tenía la intención de aportar fondos adicionales para el fútbol.

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El 18 de septiembre, Aleksander Ceferin y Victor Montagliani, presidentes respectivamente de las confederaciones UEFA (Europa) y Concacaf (América del Norte, Centroamérica y Caribe), dijeron que cada una de las asociaciones de la FIFA debería recibir 10 millones de dólares en el plazo de cuatro años entre 2027 y 2030.

"Apoyaré el nivel más alto de fondos adicionales que pueda entregarse de forma responsable a través del proceso de gobernanza adecuado de la FIFA", precisó Infantino.

La FIFA confirmó a principios de septiembre que el italo-suizo se presentará a su reelección el próximo mes de marzo, pese a las críticas recibidas por su plan abortado de abrir los Mundiales y las competiciones de su organización a inversores externos.

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