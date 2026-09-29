Céline Dion sorprende con una actuación inesperada durante desfile en París

Así, Dion sumó un nuevo capítulo a su regreso público, esta vez dentro de una de las citas más visibles de la Semana de la Moda de París.

Céline Dion volvió a protagonizar una noche en París al aparecer por sorpresa en el desfile de L’Oréal Paris, celebrado este lunes 28 de septiembre frente a la Torre Eiffel, en el marco de la Semana de la Moda de París. La cantante canadiense fue la encargada de poner el momento inesperado de una jornada que reunió a reconocidas figuras de la moda, el entretenimiento y la belleza.

La novena edición de Le Défilé L’Oréal Paris tuvo lugar a las 21:00 horas en la Place Joffre, frente a la Torre Eiffel. La compañía volvió a llevar su pasarela a las calles de la capital francesa para convertir su encuentro anual en un espectáculo abierto a la ciudad. El evento también pudo seguirse mediante las plataformas digitales de L’Oréal Paris.

La aparición de Dion adquirió especial relevancia porque la artista se encuentra actualmente en París para cumplir una residencia de 26 conciertos en la Plenitude Arena de Nanterre. Se trata de su regreso a los escenarios después de seis años de ausencia. La cantante inició esta nueva etapa el 12 de septiembre y, hasta la fecha del desfile, había ofrecido siete conciertos.

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Según las cifras recogidas por Forbes, Dion se presenta ante una audiencia aproximada de entre 30.000 y 35.000 personas por noche. Le Monde calcula que, si completa las 26 fechas previstas, la residencia podría reunir a unas 800.000 personas. Por su parte, la consultora MKG estima que el impacto económico podría alcanzar los 1.000 millones de euros.

El desfile estuvo marcado este año por el lema “Express Your Worth”, una propuesta centrada en la autoestima, la diversidad, la inclusión y la sororidad. La marca reunió a varias de sus embajadoras internacionales y convirtió la pasarela en un espacio que combinó tendencias de belleza y moda con mensajes vinculados con esos conceptos.

Entre las figuras que participaron estuvieron Viola Davis, Jane Fonda, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria, Andie MacDowell, Aja Naomi King, Simone Ashley, Bebe Vio Grandis, Luma Grothe, Marie Bochet y Aishwarya Rai. Kristen Bell también debutó en esta pasarela después de incorporarse como embajadora de L’Oréal Paris. España estuvo representada por la actriz Ana Milán.

Otro de los momentos destacados fue el regreso de Aishwarya Rai Bachchan al desfile. La actriz india volvió a caminar por esta pasarela después de su participación en 2025, cuando llamó especialmente la atención con un diseño de Manish Malhotra. Su presencia reforzó el carácter internacional de una convocatoria que reúne nombres de Hollywood, Bollywood, la moda, el deporte y la belleza.

El evento también sirvió para presentar novedades de la marca. Entre ellas estuvo Runway Matte, una nueva colección de labiales Infallible Matte Resistance compuesta por cinco tonos y vinculada inicialmente al mercado indio. Aishwarya Rai llevó el tono 423 Audacious Red durante el desfile, convirtiéndolo en uno de los productos destacados.

En medio de este despliegue internacional, la aparición inesperada de Céline Dion terminó convirtiéndose en uno de los momentos centrales de la noche. Su presencia conectó directamente la celebración de la moda y la belleza con su regreso musical a París, una ciudad en la que actualmente desarrolla una nueva etapa de su carrera.

La actuación de la cantante se produjo en la misma ciudad que la recibe nuevamente sobre los escenarios y que L’Oréal Paris eligió para presentar su desfile anual.