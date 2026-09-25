Margot Robbie cambia oficialmente su apellido tras casi una década de matrimonio

Margot Robbie ha dado un nuevo paso en su vida personal al modificar oficialmente su nombre. La actriz australiana, conocida mundialmente por sus papeles en producciones como Barbie, ahora figura como Margot Ackerley, después de incorporar el apellido de su esposo, el productor británico Tom Ackerley.

El cambio se produce cuando está próxima a cumplirse una década desde que la pareja contrajo matrimonio. Robbie y Ackerley se casaron en diciembre de 2016, después de dos años de relación. Desde entonces, ambos han mantenido una vida familiar alejada de la exposición pública, mientras continúan desarrollando sus respectivas carreras dentro de la industria cinematográfica.

La actualización del nombre representa una modificación en el ámbito personal de la actriz, cuyo apellido de nacimiento, Robbie, se mantiene estrechamente ligado a su trayectoria profesional. A sus 36 años, la intérprete continúa siendo identificada públicamente por el nombre con el que construyó su carrera, aunque oficialmente ahora aparece como Margot Ackerley.

Su esposo, Tom Ackerley, también tiene 36 años y trabaja como productor británico. La relación entre ambos comenzó dos años antes de su boda, que tuvo lugar en diciembre de 2016. El matrimonio marcó el inicio de una etapa que, con el paso de los años, incorporó cambios importantes en su vida familiar.

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Uno de ellos ocurrió en 2024, cuando Robbie y Ackerley se convirtieron en padres por primera vez. La pareja recibió a su primer hijo, un niño, y desde entonces ha procurado mantener esta faceta de su vida lejos de los focos y de la atención constante que acompaña a la actriz.

La llegada de su hijo significó una nueva etapa para el matrimonio, ocho años después de haber pasado por el altar. Aunque ambos continúan vinculados a una industria en la que la vida privada de las celebridades suele generar interés, han mantenido una postura discreta respecto a su familia.

Esa reserva ha acompañado a Robbie durante su evolución profesional. La actriz ha consolidado una carrera y se ha convertido en uno de los nombres más conocidos de Hollywood. Su trabajo en el cine la ha mantenido bajo los reflectores, mientras que los detalles relacionados con su vida familiar han permanecido fuera de la conversación pública.

El cambio oficial de nombre ocurre, precisamente, en ese contexto. Margot Robbie seguirá siendo el nombre con el que el público reconoce a la intérprete y Margot Ackerley es ahora la denominación que refleja su vínculo matrimonial.

La modificación llega además en un momento cercano al décimo aniversario de su boda con Ackerley. En diciembre de 2016, la pareja celebró su matrimonio después de haber iniciado su relación dos años antes. Desde entonces, ambos han construido una vida compartida que incorporó la maternidad y paternidad en 2024.

La actriz ha conseguido mantener separadas sus facetas pública y privada. Mientras sus proyectos cinematográficos continúan despertando atención, su familia permanece protegida de gran parte de la exposición mediática.

Con esta modificación, la protagonista de Barbie suma un nuevo detalle a una historia personal que ha evolucionado. El cambio de apellido no altera el nombre artístico que la convirtió en una figura reconocida de Hollywood, pero sí refleja una decisión personal vinculada con su matrimonio.

Así, mientras se acerca una década desde su boda con Tom Ackerley, la actriz atraviesa una etapa familiar marcada por la llegada de su primer hijo y por una vida privada que ambos han decidido mantener con discreción.