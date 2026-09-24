Jim Caviezel reaparece como Herodes en 'Zero A.D.', la nueva película sobre el nacimiento de Jesús

El actor regresa a una historia bíblica con un personaje distinto al que interpretó en “La Pasión de Cristo”.

Recordado por dar vida a Jesús en la película dirigida por Mel Gibson en 2004, Jim Caviezel interpreta ahora al rey Herodes en “Zero A.D.: The Birth of Christ”, una producción de Angel Studios que llevará al cine el nacimiento de Jesús desde una perspectiva marcada por el suspenso.

La cinta es dirigida por Alejandro Monteverde, cineasta detrás de “Sonido de libertad”, y presenta los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús como una historia de persecución y peligro. La trama sigue a María, José y su hijo recién nacido mientras intentan protegerse de Herodes, quien ha escuchado la profecía sobre un niño destinado a ser llamado “rey de los judíos”.

Monteverde explicó que encontró un elemento particularmente atractivo en la historia bíblica al enfocarse en la vulnerabilidad del recién nacido desde sus primeros momentos de vida. “Como cineasta, me fascinó algo que realmente no había considerado antes: esta es la historia de un bebé que fue perseguido desde el momento en que nació”, afirmó el director a USA Today.

El adelanto muestra a María, interpretada por Deva Cassel, y a José, encarnado por Jamie Ward, buscando un lugar donde pueda nacer el bebé. Ante la falta de espacios disponibles, ambos terminan en un establo. Las imágenes presentan el nacimiento de Jesús y el conflicto entre quienes esperan al Mesías y el gobernante que teme perder su posición.

En esta versión, Herodes aparece dominado por el miedo ante las profecías que anuncian la llegada de un nuevo soberano. El personaje ordena a su hijo Antípatro, interpretado por Sam Worthington, demostrar su lealtad y, tras el nacimiento de Jesús, sus soldados reciben la instrucción de matar a los hijos primogénitos de Belén. La persecución obliga a María y José a esconderse para mantener a salvo al bebé durante la conocida Masacre de los Inocentes.

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Uno de los elementos que ha llamado la atención en el material promocional es la transformación de Caviezel. El intérprete aparece caracterizado con abundante maquillaje para asumir la apariencia de Herodes, hasta resultar irreconocible. Su participación adquiere un significado particular por su trayectoria, ya que más de dos décadas después de interpretar a Jesús vuelve a la historia de su nacimiento, pero esta vez desde el papel del antagonista.

El elenco también incluye a Deva Cassel, hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel, como la Virgen María, mientras Jamie Ward interpreta a José. Sam Worthington da vida a Antípatro. Participan Gael García Bernal como Joaquín, padre de María; David Harewood como Baltasar, uno de los Reyes Magos; y Ben Mendelsohn como Nahash, un personaje presentado en el adelanto como oscuro y amenazante.

“Zero A.D.” fue producida por Angel Studios junto con Eduardo Verástegui y Leo Severino, equipo relacionado con “Sonido de libertad”. El largometraje fue filmado en Marruecos a finales de 2024 y originalmente fue anunciado bajo el título “Bethlehem”, antes de adoptar el nombre actual.

La película tenía previsto llegar a los cines el 19 de diciembre de 2025, pero su estreno fue aplazado. Finalmente, Angel Studios fijó para el 11 de diciembre de 2026 el lanzamiento en Estados Unidos. De acuerdo con Verástegui, posteriormente la producción será distribuida en más de 50 países.

El proyecto plantea una aproximación cinematográfica al nacimiento de Jesús, combinando elementos conocidos del relato bíblico con una narrativa de persecución, mientras Jim Caviezel asume un personaje opuesto al que marcó una de las interpretaciones más reconocidas de su carrera.