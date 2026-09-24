Tragedia: mueren en accidente de helicóptero amigo y socio de Neymar

Una tragedia aérea ocurrida en Brasil terminó con la vida del cantante Rick Sollo y del empresario Bruno Avelar, cercano a Neymar y su familia. El helicóptero en el que viajaban fue encontrado después de aproximadamente 24 horas de búsqueda en Santa Catarina, donde la aeronave se estrelló por causas que todavía no han sido determinadas oficialmente.

El Bell 430 había despegado el lunes desde Porto Belo con destino a São Joaquim. Durante el trayecto se perdió el contacto y las autoridades iniciaron un operativo para localizarlo. Finalmente, la Fuerza Aérea Brasileña encontró los restos.

En el interior fueron hallados los cuerpos de Geraldo Antônio de Carvalho, conocido artísticamente como Rick Sollo; Bruno Avelar; Paulo Soares, videógrafo, y el piloto. La identidad del comandante seguía sin confirmarse.

Las circunstancias del accidente de helicóptero permanecen bajo investigación. Hasta ahora no existe una explicación oficial sobre las razones que provocaron que el Bell 430 impactara contra el terreno. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante el vuelo y cuáles fueron los factores que llevaron al siniestro.

Rick Sollo, de 59 años, era reconocido por formar junto a Renner la dupla Rick & Renner, uno de los nombres reconocidos de la música sertaneja brasileña, género de amplia presencia en la cultura popular del país. También fue compositor y productor durante varias décadas.

Su muerte generó conmoción entre seguidores y colegas del género, especialmente porque Rick & Renner se encontraban vinculados a una gira conmemorativa por sus 40 años de trayectoria. El fallecimiento del artista ocurrió mientras continuaba activo en proyectos relacionados con su carrera musical y su trayectoria junto a Renner.

La tragedia también alcanzó al entorno personal y empresarial de Neymar. Bruno Avelar mantenía una relación cercana con la familia del futbolista y había participado en actividades vinculadas con el Instituto Proyecto Neymar Jr. También participó en la subasta benéfica de la institución.

En 2024, Avelar ejerció como presentador de esa subasta y tuvo un papel importante en su organización. Ambos coincidieron en distintos encuentros y actividades.

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El vínculo entre Avelar y Neymar se extendió al ámbito de los negocios. En 2025, el futbolista se asoció, con la participación de Avelar, a IronBerg, una cadena brasileña de gimnasios. El empresario también fue creador de The Power of Networking, iniciativa enfocada en conectar emprendedores y generar oportunidades comerciales.

Tras conocerse la muerte de Avelar, Neymar utilizó sus historias de Instagram para despedirse de su amigo y socio. Compartió un video y recordó el apoyo recibido cuando regresó a Brasil.

“En el momento en que pude regresar a Brasil, me ayudaste muchísimo… gracias. Descansa en paz”, escribió Neymar en homenaje a Avelar.

Además de Sollo y Avelar, el accidente cobró la vida de Paulo Soares, quien trabajaba como videógrafo, y del piloto. La identificación completa de este último permanecía pendiente, según la información difundida después del hallazgo del helicóptero.

La noticia provocó reacciones en la música brasileña y el entorno de Neymar. Mientras familiares, amigos y allegados reciben la noticia, continúa el proceso oficial destinado a esclarecer las causas del siniestro aéreo ocurrido en Santa Catarina.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el vuelo que partió de Porto Belo hacia São Joaquim. El hallazgo de la aeronave permitió confirmar el desenlace de una búsqueda que se prolongó durante un día, pero todavía quedan por determinar las circunstancias exactas que llevaron al accidente y explicar qué ocurrió durante el recorrido de la aeronave.