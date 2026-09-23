Cindy Crawford recibe el apoyo de George Clooney tras la muerte de su hijo Presley Gerber

La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, también golpeó profundamente a George Clooney, quien durante décadas mantuvo una estrecha amistad con la familia. El joven modelo falleció el 20 de septiembre, a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

La noticia generó conmoción entre familiares y amigos, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del fallecimiento. Una fuente citada por medios estadounidenses aseguró que Clooney está especialmente afectado debido a la relación que mantiene con Rande Gerber y al vínculo que construyó con Presley desde que era niño.

“George está destrozado por esto porque Rande es su mejor amigo y todos sentían preocupación por Presley. No hay enojo ni vergüenza, solo una profunda tristeza. Presley tenía un problema real con la depresión y la ansiedad. Nadie puede culparlo por eso. Presley estaba viviendo una pesadilla”, señaló una fuente al Daily Mail, según el reporte.

Otra persona cercana al entorno de Amal Clooney describió el momento que atraviesa el actor. “Es simplemente horrible. Sé que George está muy triste por esto. Esto es devastador para todos en ese círculo”, afirmó.

La amistad entre Clooney y Rande Gerber también involucró a sus respectivas familias.

Las fuentes señalaron que ambas familias solían reunirse para compartir cenas y vacaciones. Los Gerber visitaban a Clooney en Italia y México, mientras el actor acudía a la casa de la familia en Malibú.

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“George estuvo muy presente en la vida de Presley mientras crecía; era el tío George y todos eran amigos, realmente eran como una familia”, explicó una fuente.

La cercanía continuó cuando Presley llegó a la adultez y enfrentó dificultades relacionadas con el consumo de sustancias. Una fuente aseguró que Clooney mantuvo conversaciones con Presley durante esos años y trató de acompañarlo desde su experiencia personal. “George pasaba horas hablando con Presley. George es el hombre más amable del mundo y haría cualquier cosa para ayudar a la familia de Rande”, relató.

El vínculo también se remonta a 2018, cuando Presley fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Según las fuentes citadas, Clooney habló con él en aquella oportunidad para advertirle sobre las consecuencias de ese comportamiento.

“George le aconsejaba: ‘No hagas eso, no es inteligente. Ten cuidado’. Más recientemente, George le enviaba mensajes afectuosos como: ‘Estoy aquí para ti’, ese tipo de cosas”, contó una fuente.

El propio Clooney ha hablado públicamente sobre su experiencia con las drogas. En una entrevista con Esquire publicada el año pasado, recordó que consumió cocaína durante sus primeros años como actor, aunque afirmó que nunca tuvo una adicción.

“Consumí cocaína y ese tipo de cosas. Solía hacer bromas sobre que había consumido demasiadas drogas, pero la verdad es que nunca fue un problema importante para mí”, declaró el intérprete.

Esa experiencia, según una fuente cercana, le permitió conversar con Presley sobre el consumo de sustancias desde una perspectiva personal. “George tuvo sus propias experiencias con las sustancias. Nunca fue adicto, pero las probó y conoce la atracción que pueden ejercer las drogas, así que podía hablar abiertamente con Presley sobre ello y Presley podía identificarse con él. Su mensaje siempre fue: mantente limpio”, afirmó.

Presley había contado en 2024 que sobrevivió a una sobredosis de fentanilo que lo dejó en coma durante varios días. También había pasado por distintos programas de rehabilitación. Las autoridades aún investigan su muerte y la causa oficial permanece pendiente de los resultados médicos correspondientes.

Clooney atraviesa la pérdida en medio de una relación familiar construida durante décadas, marcada por la amistad con Rande y por el cariño que desarrolló hacia Presley desde su infancia.