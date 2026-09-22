Mafe Achurra revela su 'proyecto más importante': será mamá

La pareja anunció que espera a su primera hija y reveló que la bebé llevará el nombre de Anastasia, una elección cargada de significado para ambos.

La historia de amor de los artistas panameños Mafe Achurra y Diego De Obaldía suma un capítulo que conecta su vida personal con una obra teatral importante de sus carreras.

Los actores y productores compartieron la noticia a través de redes sociales, donde repasaron distintos momentos de su relación, tanto dentro de los escenarios como fuera de ellos. Al presentar esta nueva etapa, escribieron: “Hay proyectos que te cambian la carrera. Y unos que te cambian la vida”.

El nombre elegido para su hija guarda una relación directa con Anastasia, El Musical, producción en la que Achurra y De Obaldía han trabajado como protagonistas. Este proyecto ocupa un lugar especial en su trayectoria conjunta y también los llevó durante este año a Buenos Aires, Argentina, donde volvieron a interpretar a Anya y Dmitri en funciones especiales realizadas en el Teatro Astral.

Para la pareja, sin embargo, Anastasia no representa únicamente un personaje teatral. Según explicaron, el nombre tiene origen griego y está asociado con conceptos como la resurrección, volver a levantarse y volver a vivir. Ese significado adquirió una dimensión especial frente a los cambios que ambos han experimentado durante los últimos meses.

La llegada de la bebé fue anunciada con otra frase que resume la importancia que la pareja atribuye a este nuevo momento: “Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Nuestro proyecto más importante”. Con estas palabras, Mafe y Diego presentaron a su hija como el nuevo proyecto que marcará su vida más allá de sus carreras artísticas.

El anuncio ocurre después de un año de transformaciones para los dos. En junio, la pareja hizo público su compromiso matrimonial, después de mantener buena parte de su relación lejos de la exposición. Posteriormente contrajeron matrimonio por lo civil, en una celebración de estética bohemia y campestre.

Semanas después, el 29 de agosto, celebraron su boda religiosa en la Catedral Metropolitana Santa María La Antigua, acompañados por familiares, amigos y representantes del mundo artístico. La ceremonia fue oficiada por monseñor José Domingo Ulloa, consolidando públicamente una etapa que comenzó con el compromiso y continuó con el matrimonio civil.

Ahora, tras convertirse en esposos, los artistas confirmaron que también se preparan para asumir la maternidad y la paternidad. La noticia convierte este año de cambios en una etapa más significativa para la pareja, que ha decidido compartir con sus seguidores una parte de este proceso familiar.

Te puede interesar: Italy Mora anuncia su embarazo y comienza una nueva etapa tras su paso por los certámenes de belleza

Te puede interesar: J Balvin rompe el silencio tras separarse de Valentina Ferrer y le dedica emotivo mensaje

En el mensaje con el que anunciaron el embarazo, Mafe y Diego también hicieron referencia a las despedidas que han vivido durante este año y a las personas que han tenido que dejar atrás. Según expresaron, quienes ya no están físicamente continúan acompañándolos de alguna manera en el camino que ahora juntos emprenden.

Así, la noticia del embarazo llega después de varios acontecimientos importantes: el compromiso, el matrimonio civil, la boda religiosa y, ahora, la espera de su primera hija. Anastasia será el nombre elegido para esta nueva integrante de la familia, una decisión vinculada a una historia artística que también ha acompañado momentos importantes de la relación entre sus padres.

La pareja, reconocida en Panamá por su trabajo en la actuación, la música y la producción de entretenimiento, inicia así una nueva etapa mientras mantiene como parte de su historia compartida el vínculo con el teatro que los reunió y que, de manera simbólica, terminó inspirando el nombre de su hija.