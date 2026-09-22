Reforma educativa: Meduca prevé discutir un borrador a inicios de 2027 para definir cambios en el sistema

El ministro de Educación, Ventura Vega, señaló que la propuesta será discutida con docentes, estudiantes, padres de familia, empresarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores. Indicó que la meta es contar con un borrador a inicios de 2027 para debatir qué cambios requiere el sistema educativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) prevé avanzar en una propuesta para modernizar el sistema educativo panameño, un proceso que, según el ministro Ventura Vega, deberá construirse mediante el diálogo con los distintos sectores de la sociedad. Vega explicó que el objetivo es elaborar un borrador que pueda ser discutido y modificado antes de presentar una eventual propuesta ante la Asamblea Nacional.

“Tenemos que ponernos de acuerdo todos los sectores. Primero, si queremos modernizar la educación, porque no es ninguna imposición”, manifestó el ministro. Señaló que para avanzar en este proceso será necesario conversar con docentes, padres de familia y estudiantes, así como con empresarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores del país.

El ministro destacó particularmente la participación de los estudiantes, a quienes describió como interesados en debatir sobre temas relacionados con la educación y el presupuesto. “Me ha llamado mucho la atención porque ya he tenido convivio con ellos en este tema y ellos también tienen redes. Me entrevistaron con preguntas muy concisas, muy buenas del tema educación, del tema de presupuesto”, expresó.

Vega indicó que el proceso debe desarrollarse de manera gradual y mediante una discusión amplia, tomando en cuenta que existen propuestas de reforma en la Asamblea Nacional y que el sistema educativo se rige actualmente por una legislación de 1946.

Explicó que el Meduca trabaja en la elaboración de un borrador que pueda ser sometido a consideración de los diferentes sectores, quienes tendrían la oportunidad de plantear modificaciones, incorporar propuestas o cuestionar aspectos del documento.

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“A inicios del otro año (2027) debemos tener una discusión, un borrador para que los que quieran quitar, poner, añadir y discutir, porque no es ninguna imposición, es lo que queramos hacer la población general con la modernización de la educación”, sostuvo.

El ministro también señaló que ya ha sostenido reuniones con representantes de distintos sectores. Mencionó, entre ellas, un encuentro con la Conferencia Episcopal, y adelantó que buscará incorporar al diálogo al Comité Ecuménico, empresarios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

Las declaraciones de Vega se dieron durante una jornada de entrega de tarjetas del programa Pase-U en Panamá Centro, en la que también se refirió al funcionamiento del mecanismo de pago.

El ministro explicó que el uso de la tarjeta está sujeto a los productos y servicios establecidos en el reglamento del programa, lo que permite identificar en qué se utilizan los fondos.

Entre los gastos permitidos mencionó medicamentos, útiles escolares, alimentos y vestuario, aclarando que este último incluye los uniformes.

Vega indicó que el sistema tecnológico de la tarjeta impide realizar compras que no estén contempladas dentro de las disposiciones del programa. Advirtió que los beneficiarios deben verificar previamente cuáles son los artículos autorizados para evitar inconvenientes al momento de pagar.

La jornada de entrega de tarjetas del Pase-U forma parte del proceso de apoyo económico dirigido a estudiantes y sus familias, mientras el Meduca plantea abrir el debate sobre los cambios que requiere el sistema educativo del país.

Con información de Heady Morán