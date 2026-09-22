Ferran Torres se encuentra con la voz del viral '¡Oh, Ferran!' y protagoniza un momento inesperado

Entre bromas, timidez y recuerdos del vestuario, Torres y Domingo transformaron el fenómeno digital en un encuentro televisivo que cerró, al menos por ahora, una curiosa historia nacida en redes sociales.

Ferran Torres vivió un curioso encuentro televisivo al conocer personalmente a Rocío Domingo, la joven detrás del popular audio “¡Oh, Ferran!”, una expresión que se convirtió en fenómeno viral en TikTok y terminó acompañando al futbolista durante diferentes etapas de su carrera.

El delantero del Paris Saint-Germain fue el primer invitado de la semana en El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos, donde tuvo finalmente frente a frente a la creadora del sonido que alcanzó una enorme difusión después del Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

El audio surgió a partir de una reacción de Domingo relacionada con el futbolista y adquirió una dimensión inesperada en redes sociales. Con el paso del tiempo, la expresión comenzó a formar parte de la conversación alrededor del jugador, hasta convertirse en una referencia reconocible para quienes siguen el contenido deportivo y viral.

Durante el programa, Motos preguntó a Domingo qué encontraba en Ferran Torres que no tuviesen otros futbolistas. La joven respondió entre titubeos y risas, mientras el delantero mostraba cierta incomodidad ante la situación. El momento generó complicidad entre ambos y también provocó las risas del público presente en el estudio.

Domingo explicó que Torres le parecía un muy buen futbolista, aunque la insistencia del presentador mantuvo abierta la posibilidad de que existiera algún otro motivo detrás de su particular reacción. La situación aumentó la timidez de los dos protagonistas, que reconocieron sentirse avergonzados durante el encuentro.

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La conversación también permitió conocer cómo recibió Ferran Torres la popularidad alcanzada por el audio. El futbolista dejó claro que la grabación no le había molestado y aseguró: “Pocas cosas me molestan en esta vida. Hay que tomárselo todo con humor.” También señaló que el público había disfrutado con el sonido y consideró que terminaría siendo recordado.

El delantero recordó, además, que el fenómeno trascendió rápidamente las redes sociales y llegó hasta su entorno profesional. Según relató, la expresión comenzó a acompañarlo en distintos lugares, incluso después de cambiar de equipo. La referencia continuó presente durante su paso por el Barcelona y posteriormente en el Paris Saint-Germain.

En tono humorístico, Torres explicó que incluso sus saludos habían cambiado como consecuencia de la popularidad del audio. En lugar de escuchar únicamente su nombre, comenzó a recibir el particular “¡Oh, Ferran!” como una especie de saludo asociado a su imagen pública.

La experiencia también permitió observar la reacción del jugador ante una situación que nació fuera del terreno de juego y terminó vinculándose estrechamente con su figura. El delantero mantuvo una actitud relajada durante la conversación y participó en las bromas que surgieron a partir de la historia.

La entrevista concluyó con un gesto que cerró el círculo entre la creadora y el protagonista del fenómeno viral. Rocío Domingo volvió a pronunciar el famoso “¡Oh, Ferran!” en directo y ambos terminaron dándose un abrazo frente a las cámaras.

El encuentro en El Hormiguero puso rostro y voz a una historia que hasta entonces había circulado principalmente a través de TikTok. Para Ferran Torres, aquel audio pasó de ser una reacción viral a convertirse en una expresión reconocible que lo ha acompañado durante meses dentro y fuera de los escenarios deportivos.

La aparición televisiva permitió así reunir por primera vez a las dos personas directamente vinculadas con uno de los sonidos que alcanzaron notoriedad alrededor del futbolista.