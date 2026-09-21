Alejandra Guzmán sufre dislocación de cadera durante concierto y confirma su estado actual de salud

El incidente ocurrió durante los primeros minutos del espectáculo, mientras la cantante avanzaba con su repertorio ante cientos de asistentes.

Alejandra Guzmán vivió un inesperado momento durante su presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, cuando sufrió una lesión en la cadera que obligó a suspender el concierto.

Después de interpretar “Míralo”, la artista se preparaba para continuar con “Mala” cuando resbaló y tuvo dificultades para sostenerse. Guzmán permaneció sobre el escenario y manifestó al público que no podía continuar. “No me puedo parar”, expresó mientras solicitaba ayuda médica.

La situación provocó que el equipo de emergencia ingresara al recinto. Los paramédicos atendieron a la cantante y posteriormente la trasladaron en ambulancia para recibir valoración médica. Durante aproximadamente 30 minutos, el espectáculo permaneció detenido, hasta que se anunció oficialmente la suspensión de la presentación.

“Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto”, informó personal del recinto.

Horas después, la propia Alejandra Guzmán ofreció una actualización sobre su estado mediante sus redes sociales. La cantante explicó que había recibido atención médica y agradeció al especialista que la atendió. “Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, escribió, además de mencionar al doctor Eduardo Arévalo.

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La intérprete también confirmó que la presentación en Veracruz no representa, por ahora, el final de su gira Los Que Nos Quedamos Tour 2026. En su mensaje explicó que la fecha quedó pendiente y anticipó su regreso al escenario veracruzano: “Esta fecha, este concierto se quedó en pausa así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este gran lugar”.

En un video difundido desde el centro médico, Guzmán apareció acompañada por personal de enfermería y tomó con humor el episodio. La artista incluso modificó la letra de “Cuidado con el corazón” para hacer referencia a la situación: “Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás. Alzas la pata y se te puede falsear la cadera”. Después, dirigió unas palabras a sus seguidores: “Lo siento, Veracruz”.

El accidente vuelve a poner atención sobre los antecedentes relacionados con la cadera de Alejandra Guzmán. La cantante cuenta con prótesis de titanio en ambas articulaciones y ha atravesado diferentes procedimientos médicos relacionados con la columna, la espalda baja y otras zonas afectadas por complicaciones derivadas de un procedimiento con biopolímeros realizado en 2009.

En marzo de 2026, Enrique Guzmán había contado que su hija sufrió otra caída en casa después de tropezar con un perro. En aquella oportunidad, explicó: “Se tropezó con el perro… Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio”.

Meses antes del incidente en Veracruz, Guzmán también había hablado públicamente sobre su recuperación después de nuevas intervenciones, incluida una operación cervical. En julio, aseguró: “Ya salieron bien mis exámenes y ya estoy dada de alta”. En esa misma declaración añadió: “Estoy totalmente regenerada, rehecha. Puedo durar treinta y ocho años más en el rock and roll”.

El equipo de la artista señaló que los canales oficiales serán los encargados de informar la fecha del espectáculo en Veracruz.

La fecha de la presentación suspendida todavía está pendiente de confirmación. Por ahora, la cantante informó que se encuentra bien tras recibir atención médica y mantiene abierta la posibilidad de regresar a Veracruz para completar el concierto que quedó interrumpido durante su actuación.