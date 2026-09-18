Lady Gaga y Michael Polansky: este es el nombre que eligieron para su bebé

Aunque durante semanas mantuvieron en reserva los detalles sobre la llegada de su bebé, finalmente se conoció que tuvieron una niña y que su nombre es Rose Bean Polansky. La información aparece en un certificado de nacimiento obtenido por TMZ, documento que también permitió precisar cuándo y dónde nació.

De acuerdo con el registro, la hija de Lady Gaga nació el 9 de junio de 2026, a las 11:19 de la noche, en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. El dato sobre el sexo y el nombre de la menor se conoció días después de que PEOPLE confirmara que la cantante y el empresario tecnológico habían ampliado su familia.

La pareja había optado por mantener esta nueva etapa lejos de los reflectores. Sin embargo, el 11 de septiembre comenzaron a circular fotografías de ambos durante un paseo por el norte de California. En las imágenes, Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, aparece con la recién nacida contra su pecho mientras camina junto a Polansky y un amigo.

Las primeras imágenes también permitieron confirmar públicamente la presencia de la bebé junto a sus padres, aunque la pareja no había compartido detalles personales sobre su nacimiento. Según reportes citados por medios estadounidenses, ambos han pasado tiempo en California junto a la pequeña y se alejaron temporalmente de sus actividades profesionales para acompañarla durante sus primeros meses.

Uno de los aspectos que despertó curiosidad fue el origen del nombre Rose. Lady Gaga tiene una rosa tatuada a lo largo de la espalda, diseño relacionado con su interpretación de “La Vie En Rose” en la película A Star Is Born. Por esa conexión, PEOPLE planteó que el nombre podría guardar un vínculo con aquella canción, aunque la pareja no ha explicado públicamente el significado que eligió para su hija.

El segundo nombre, Bean, también ha generado interpretaciones vinculadas con la trayectoria musical de la artista. TMZ planteó que podría estar relacionado con Carl Bean, cantante y activista cuya versión de “I Was Born This Way” estuvo vinculada con el mensaje que Gaga desarrolló posteriormente en su canción “Born This Way”. Esta relación, sin embargo, no ha sido confirmada directamente por la cantante ni por Polansky.

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La llegada de Rose representa además el cumplimiento de un deseo que Lady Gaga había expresado durante años. En noviembre de 2025, la artista habló sobre sus planes personales y declaró a Rolling Stone: “Ser madre es lo que más quiero”. Un mes antes también había definido la maternidad como su “próximo papel protagonista”, al referirse a las metas que esperaba alcanzar.

El nacimiento ocurrió después de un período de menor exposición pública para Gaga, quien terminó su gira Mayhem Ball en abril. Durante el verano, ella y Polansky decidieron tomarse un tiempo libre para concentrarse en su hija. Una fuente citada por PEOPLE aseguró que ambos “irradian felicidad cuando hablan de ser padres” y describió al empresario como alguien que “parece más ligero, más feliz”.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas adicionales sobre la bebé, por lo que algunos detalles de esta etapa permanecen reservados para su círculo cercano y su familia.

Así, mientras la pareja continúa protegiendo su intimidad, el nombre de Rose Bean Polansky aporta un nuevo detalle a una historia familiar que Lady Gaga y Michael Polansky han decidido vivir principalmente fuera del foco mediático.