Mulino entrega órdenes de proceder para obras de agua potable en Azuero

Ambos proyectos, junto con la reactivación de la rehabilitación de la potabilizadora de Parita, representan una inversión superior a $32 millones para mejorar la producción y el abastecimiento de agua potable en Azuero.

Azuero/El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó las órdenes de proceder para la rehabilitación y ampliación de la potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, y las mejoras al sistema de conducción de agua de la planta Rufina Alfaro, en Los Santos.

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Ambos proyectos, junto con la reactivación de la rehabilitación de la potabilizadora de Parita, representan una inversión superior a $32 millones para mejorar la producción y el abastecimiento de agua potable en Azuero.

Solución concreta ya. Aquí no hay más cuento que echar. Es arrancar”, expresó Mulino durante su recorrido.

Como recordarán, Herrera y Los Santos viven una crisis hídrica por la contaminación de los ríos.

En Chitré, la intervención de la planta Roberto Reyna tendrá una inversión de $22,484,500 y un periodo de ejecución de 905 días calendario. Comprende la rehabilitación de la planta y la toma de agua, mejoras en equipos de bombeo, tuberías y válvulas, además de un nuevo tren de tratamiento para elevar la producción a un mínimo de 12 millones de galones diarios.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, explicó que los trabajos comienzan mientras se registran mejoras en la calidad del agua del río La Villa.

“Estamos ahorita iniciando la rehabilitación de la Roberto Reyna y haciendo las modificaciones”, señaló. “Así mismo, como lo dijo el presidente, el río La Villa presenta muchas mejoras en la calidad de agua, producto de todo lo que se ha tenido intervenido por parte del Ministerio de Ambiente. Y eso nos permite a nosotros posiblemente dar agua potable”, agregó.

Mejoras en Los Santos

En la rotonda de Guararé, Mulino entregó la orden de proceder para las mejoras a la conducción de agua de la planta Rufina Alfaro, con una inversión de $4,975,500.

El proyecto incluye una nueva línea de impulsión hacia dos tanques de 250 mil galones cada uno, instalación de válvulas, medición de caudal, telemetría y el reemplazo de tres cruces subterráneos por aéreos. Su alcance comprende La Villa de Los Santos, Las Tablas, Guararé y áreas aledañas.

El mandatario reconoció que esta obra era una deuda con más de 76 mil santeños que esperan que el agua llegue a sus hogares, escuelas y negocios.

“Quiero agradecerles por la paciencia y por no perder la fe, por confiar en que esto sí se podía hacer y se hará, como que me llamo José Raúl Mulino… Es un compromiso que solicito se cumpla en tiempo corto, con la mayor celeridad posible dentro de lo que permite la normativa y la que garantice la calidad de la obra”, expresó.

Mulino también instruyó retomar la rehabilitación de la potabilizadora de Parita, con una inversión aproximada de $4,578,576.91, que beneficiará a 3,960 habitantes de Parita Cabecera, Puerto Limón, Parque Sarigua y El Corozo.

Con información de Eduardo Javier Vega.