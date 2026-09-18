Jennifer Lopez: mujer arrestada en Minnesota se vuelve viral por su increíble parecido con la artista

Una fotografía policial tomada en Minnesota convirtió un procedimiento por presunto hurto en un fenómeno inesperado en redes sociales.

La protagonista es Cyrena Anne Quast, de 35 años, cuya imagen después de ser detenida provocó numerosas comparaciones con Jennifer Lopez debido a las similitudes que algunos usuarios encontraron entre sus rostros.

Quast fue arrestada el 30 de agosto de 2026 en Monticello, Minnesota, por un caso relacionado con el presunto robo de dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas. Según los registros citados en la información publicada, los objetos tenían un valor aproximado de 578 dólares. El expediente fue registrado como un cargo de hurto clasificado como gross misdemeanor, categoría correspondiente a un delito menor grave en ese estado.

La investigación comenzó después de que un empleado identificara presuntamente a Quast por un incidente ocurrido dos días antes. De acuerdo con The Watch MN, una mujer habría abandonado entonces la tienda con baterías y se habría retirado en un Subaru blanco. El trabajador entregó a la Policía una descripción del automóvil y su placa, elementos utilizados durante la investigación.

En el episodio que terminó con el arresto, Quast presuntamente reconoció haber tomado los artículos sin pagarlos. La mujer permaneció detenida hasta el día siguiente, cuando fue puesta en libertad. El procedimiento, sin embargo, adquirió una dimensión distinta cuando comenzó a circular la fotografía de registro tomada por la Oficina del Sheriff del condado de Wright.

La imagen policial llamó la atención por el supuesto parecido de Quast con Jennifer Lopez, cantante y actriz de 57 años. La comparación se extendió entre usuarios, algunos de los cuales aseguraron que necesitaron observar la fotografía antes de darse cuenta de que no se trataba de la artista.

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Las reacciones incluyeron comentarios humorísticos sobre la semejanza. Un usuario escribió: “Por un instante pensé que era JLo lmao”, mientras otro describió la imagen como “un glitch en la matrix”. También surgió un apodo relacionado con la cantante: “Jenny from D-Block”, utilizado en tono de broma para referirse a la mujer de Minnesota.

La comparación con Jennifer Lopez no surgió únicamente a partir de la fotografía policial y volvió a despertar comentarios sobre su apariencia en internet. Según la información citada, seguidores de Quast ya habían señalado anteriormente similitudes con la intérprete en fotografías que ella misma había compartido en sus redes sociales.

Además del episodio que motivó su arresto, los registros mencionados incluyen otros encuentros de Quast con las autoridades. Entre ellos aparecen investigaciones o arrestos relacionados con posesión de drogas, conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, hurto, fuga de la Policía y suministro de una identidad falsa.

También figuran antecedentes vinculados con conducir sin una licencia válida, allanamiento o ingreso no autorizado y diferentes infracciones de tránsito. Debido a esos registros, Quast cuenta con varias fotografías policiales, aunque fue la correspondiente al arresto del 30 de agosto la que adquirió especial notoriedad en internet por las comparaciones con J.Lo.

El caso muestra cómo una fotografía vinculada con un procedimiento policial puede adquirir una repercusión inesperada cuando los usuarios de redes sociales encuentran elementos llamativos en ella. En este caso, el interés digital se concentró en el parecido atribuido a Quast con una figura internacional del entretenimiento, mientras el proceso que originó la imagen correspondía a una investigación por presunto hurto en Minnesota.

Así, la fotografía de Cyrena Anne Quast pasó de formar parte de un registro policial a convertirse en una imagen viral, impulsada principalmente por las comparaciones con Jennifer Lopez y los comentarios humorísticos publicados por internautas.