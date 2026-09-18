Mulino viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y reunirse con Benjamín Netanyahu

El presidente panameño viajará este sábado a Nueva York, donde participará en la Semana de Alto Nivel de la ONU y sostendrá encuentros con líderes internacionales, representantes del sector financiero y tecnológico y organismos multilaterales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este sábado a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde tiene previsto sostener reuniones bilaterales con líderes internacionales y participar en distintos foros.

La agenda del mandatario incluye encuentros relacionados con inversiones extranjeras, intercambio tecnológico y académico, inteligencia artificial y asuntos financieros de interés para Panamá. La 81.ª Asamblea General de la ONU será presidida este año por Khalilur Rahman, de Bangladesh, y tendrá como lema: “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”. El discurso de Mulino está programado para el miércoles 23 de septiembre.

Durante su estadía en Nueva York, el presidente estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. Entre las reuniones previstas figuran encuentros con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. También tiene contemplados encuentros con presidentes de países miembros del Mercosur, con quienes ha sostenido conversaciones esta semana relacionadas con la elección del próximo secretario general de la ONU.

Mulino participará además en foros empresariales del Council of the Americas (COA), organización que promueve la colaboración entre empresas y gobiernos en temas de inversión y desarrollo económico y social en el hemisferio occidental. Dentro de su agenda figura una reunión con Jane Fraser, directora ejecutiva y presidenta del Consejo de Administración de Citi (Citigroup), en la sede central de la entidad financiera. El banco mantiene operaciones e intereses en Panamá.

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De acuerdo con la invitación de Citi, el encuentro busca continuar fortaleciendo la relación entre el Gobierno de Panamá y la institución financiera. El mandatario también acompañará a la alta gerencia de la Caja de Ahorros, encabezada por Andrés Farrugia, en una reunión con representantes de bancos corresponsales en Nueva York, entre ellos JP Morgan, BBVA, Santander, Bank of America y Citi.

En ese encuentro se presentarán los resultados financieros de la entidad estatal panameña. La entidad también indicó que Mulino participará como invitado de honor en un debate sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al encuentro asistirán jefes de Estado de Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Guatemala, Surinam, Bahamas y Honduras, además de representantes de empresas tecnológicas como Google, Anthropic y OpenAI.

La actividad tiene como propósito abordar la adopción estratégica de la inteligencia artificial y promover alianzas entre los sectores público y privado. El martes 22 de septiembre, el presidente será además invitado de honor en el Foro de Líderes Mundiales (World Leaders Forum) de Columbia University, programa que esa institución desarrolla desde hace más de dos décadas para propiciar intercambios sobre asuntos económicos, políticos y sociales de alcance mundial.

La agenda presidencial también contempla una actividad vinculada con la iniciativa “Café Presidente”, impulsada por el Despacho de la Primera Dama. Mulino asistirá al inicio de un programa de alta capacitación relacionado con esta estrategia de reinserción social y laboral, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobierno y la colaboración de Arcane Estate Coffee, una tienda de café en Manhattan propiedad de un empresario panameño.