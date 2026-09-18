Mulino destaca crecimiento económico de 6.4% y avances en proyectos de agua en el país

El presidente José Raúl Mulino destacó el crecimiento de 6.4% registrado por la economía en el segundo trimestre y la reducción del desempleo a 9.3%. También se refirió a las órdenes de proceder para dos potabilizadoras en Azuero y detalló las obras que buscan mejorar el abastecimiento de agua en el sector este.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó el desempeño reciente de la economía panameña, con un crecimiento de 6.4% en el segundo trimestre del año, y la reducción del desempleo a 9.3%, al tiempo que anunció nuevos proyectos de agua potable en distintas provincias del país.

Durante la inauguración de la obra de anillo hidráulico en el sector este de la provincia de Panamá, Mulino señaló que el crecimiento económico debe traducirse progresivamente en mayores oportunidades de empleo, inversión y desarrollo para las familias panameñas.

Según el mandatario, el desempleo se redujo un punto porcentual y alcanzó 9.3%, lo que representa, de acuerdo con sus declaraciones, más de 100 mil nuevos empleos creados durante el último año.

Mulino también resaltó que, por primera vez en 12 años, se generaron más empleos privados que públicos, lo que consideró una señal positiva para la economía.

A este escenario, agregó la implementación del denominado Bono Pa´ti de 3,000 dólares, destinado directamente al préstamo de viviendas de interés preferencial, así como la eliminación del impuesto del 2%, medidas que, según dijo, contribuirán al crecimiento del sector construcción y a la generación de nuevos puestos de trabajo.

El presidente también se refirió al crecimiento de la economía, que alcanzó 6.4% durante el segundo trimestre. Señaló que este comportamiento constituye un punto de partida para fortalecer la inversión, el empleo y los programas de desarrollo. "Es muy alentador para que se fortalezca el país y se empiecen a sentir esos trimestres de crecimiento en el bolsillo de las familias panameñas”, manifestó.

Mulino sostuvo que las condiciones macroeconómicas son necesarias para avanzar en la solución de problemas relacionados con el empleo, la inversión y el desarrollo productivo.

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Nuevos proyectos de agua en las provincias

El mandatario anunció que las acciones en materia de abastecimiento de agua también continuarán en otras regiones del país.

También aseguró que se desarrollarán proyectos en Chiriquí y Panamá Oeste, no solamente relacionados con el abastecimiento de agua, sino con otras necesidades de las comunidades. Mulino expresó que las obras de infraestructura hídrica requieren tiempo debido a los procesos de financiamiento, diseño, contratación y construcción.

Explicó que, en el tema del agua, el problema es que las soluciones, la gran mayoría de las veces, son de alto costo y dependen de los tiempos que lleva conseguir el financiamiento, desarrollar el proyecto y una construcción que, por su naturaleza, no es rápida. Durante su intervención, Mulino destacó la obra entregada como parte de las acciones para mejorar el abastecimiento de agua potable en el sector este de la provincia de Panamá.

Explicó que la obra fue retomada luego de que la actual administración encontrara problemas legales y presupuestarios relacionados con pagos pendientes y adendas, situaciones que, según afirmó, han contribuido históricamente a retrasar proyectos de producción, distribución y abastecimiento de agua potable.

Mulino señaló además que se trabaja para aumentar la cantidad de agua que puede ser potabilizada e incorporada a la red. En ese contexto, recordó que en agosto se dio la orden de proceder para la rehabilitación de la planta potabilizadora de Pacora y del sistema de captación Cabra 1 y Cabra 2. Según explicó, estas obras permitirán aumentar la disponibilidad de agua en el sector este y mejorar las condiciones de presión y distribución en la red.

Mulino también destacó el programa Panamá Sin Fugas, puesto en marcha para reducir las pérdidas de agua en la red. Aseguró que, al inicio de su administración, cerca de la mitad del agua que se distribuía se perdía debido a fugas.

De acuerdo con información que, según dijo, le suministró el director del Idaan, las acciones ejecutadas mediante este programa permitieron recuperar unos 20 millones de galones de agua, una cantidad que, para dimensionar su impacto, supera la producción de la planta de Pacora. El presidente indicó que los trabajos continuarán con el reemplazo de tuberías y válvulas antiguas, pero también pidió a los usuarios hacer un uso responsable del recurso.

Señaló que, luego de la actividad en Panamá, se trasladaría a Azuero para dar la orden de proceder de dos proyectos de potabilización: la planta Roberto Reina, en Herrera, y la potabilizadora Rufina Alfaro, en Los Santos.