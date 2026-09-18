¡Sorpresa! Millie Bobby Brown se convierte en madre por segunda vez

Los Ángeles, California/Con tan solo 22 años, la actriz Millie Bobby Brown ha sido madre, y por segunda vez. La actriz de Netflix y su marido, Jake Bongiovi, de 24, han dado la bienvenida a su segundo hijo, también a través de la adopción, el mismo método que utilizaron para ser padres por primera vez.

Medios como TMZ y People confirmaron la adopción, destacando que la actriz de Stranger Things y su esposo mantienen la privacidad de su vida personal, así como la de sus hijos.

Según ambas publicaciones, Millie y Jake prefieren que los pequeños crezcan lejos de los reflectores, aunque no han podido evitar que la noticia se convierta en tendencia mundial, con comentarios de sus fans felicitándolos por esta nueva etapa en su familia.

La discreción sigue siendo la regla de oro en la familia Bongiovi-Brown. Aunque no revelan nombres ni muestran las caritas de sus bebés, sus seguidores creen haber notado una sutil señal en una de sus publicaciones a principios de noviembre.

Después de su boda en 2024, la pareja adoptó a su primer bebé en agosto de 2025, una niña la cual no han revelado el nombre. En aquel momento lo único que Millie decidió compartir en las redes sociales fue un emotivo mensaje: "Ser madre es el papel más hermoso que jamás imaginé para mí, y estoy agradecida de poder vivirlo junto a Jake".

Ella, niña prodigio de la interpretación desde que dio vida a Once (o Eleven) en la exitosa serie de Netflix, en la que empezó con tan solo 12 años, ya había tenido más relaciones públicas, como con el cantante de la banda Chapstick, Jacob Sartorius, o con Joseph Robinson.

Esa declaración marcó un antes y un después en la percepción pública de la actriz, que pasó de ser la estrella infantil y juvenil de Stranger Things a una mujer que abraza la maternidad.