Contralor anuncia refrendo de adenda del cuarto puente y fiscalización de fondos para seguridad del Canal

Ante los cuestionamientos de recortes presupuestarios en las diferentes entidades públicas, el contralor Anel Flores defendió los ajustes realizados y aseguró que estos no han afectado los beneficios que recibe la población.

Panamá/El contralor general de la República, Anel Flores, anunció el refrendo de la adenda para construir el Intercambiador Este del cuarto puente sobre el canal de Panamá y aseguró que los fondos destinados a la seguridad de la vía interoceánica, aunque tengan carácter reservado, pasarán por el escrutinio de la Contraloría.

Quiero anunciarles, mire, ayer se firmó por fin la adenda del cuarto puente, que quedó inconclusa, del acceso, porque íbamos a tener un puente sin acceso”, expresó Flores.

En mayo pasado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) firmaron una adenda al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá para el rediseño del Intercambiador Este, a un costo de $295 millones. En su momento, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que con la adenda el costo del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal ascenderá a $2,387 millones. Con la modificación, la entrega del megaproyecto se extenderá de octubre de 2028 a diciembre de 2028.

El contralor cuestionó la planificación realizada durante la administración anterior y advirtió que las modificaciones representan costos adicionales para el Estado. “Son cosas que se dejaron mal planificadas del gobierno anterior, obviamente costando una millonada adicional a los panameños”, afirmó.

El intercambiador permitirá conectar el puente con la avenida de La Amistad, la terminal de Albrook, el Corredor Norte, las avenidas Omar Torrijos Este y Oeste y la avenida Ascanio Arosemena.

El funcionario también anunció que “hemos refrendado esta semana, lo que ya les dije, la Rufina Alfaro, la Roberto Reina. Estas son obras que se están completando”, señaló.

Fondos reservados de seguridad para el Canal

Sobre los recursos que utilizaría el Ministerio de Seguridad para la protección del canal de Panamá, Flores afirmó que, aunque se trata de información reservada por razones de seguridad nacional, los fondos estarán sujetos a su fiscalización.

Esos pasan por un tamiz de fiscalización, pero, obviamente, usted lo acaba de decir: es un tema muy reservado, que eso es seguridad nacional”, indicó. “Sí, señor. Todo pasa. Todo pasa. Todo dinero público, independientemente de la entidad, pasa por un escrutinio de la Contraloría”, recalcó.

Flores aseguró que este procedimiento no es nuevo y recordó la fiscalización de las partidas discrecionales.

“No, no, siempre ha sido así. Bueno, usted ha visto en el pasado la publicación de las partidas discrecionales. Todo pasa por el tamiz de la Contraloría para, en efecto, dar fe de que se usaron bien o no se usaron bien los fondos públicos”, expresó.

Acotó que “nosotros vamos aquí para cuidar los fondos de los panameños”.

Recientemente, se conoció que el fondo acordado entre el Ministerio de Seguridad y la Autoridad del Canal de Panamá para financiar durante tres años labores de patrullaje, protección y vigilancia en áreas relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento de la vía interoceánica, será de $12 millones 992 mil.

Recortes presupuestarios y subsidios

Ante los cuestionamientos de recortes presupuestarios en las diferentes entidades públicas, el contralor defendió los ajustes realizados y aseguró que estos no han afectado los beneficios que recibe la población.

Flores aseguró que en Panamá se han mantenido los programas dirigidos a la población. “Aquí no se ha tocado ningún beneficio a la población y yo creo que el presidente Mulino es muy consciente de que el pueblo panameño es primero”, sostuvo.

El peso de la deuda pública

El contralor también se refirió al costo de la deuda pública, que, según indicó, representa anualmente $5,200 millones para el Estado.

Mire, le tengo que decir algo. El ministerio más grande que tiene el país se llama la deuda pública. Nos cuesta 5,200 millones al año y no tiene un solo funcionario nombrado”, afirmó.

“Pero eso sí lo tenemos que pagar rápido. Entonces, el trabajo que se está haciendo es muy importante. Estamos viendo los números nuevos, hay mucho halago”, agregó.

Flores consideró que el país se acerca a un periodo de crecimiento cuyos efectos comenzarán a percibirse entre la población.

Yo siento que estamos en un umbral de un crecimiento que nos va a venir a todos y lo vamos a comenzar a sentir. Pero ha tomado dos años de poner orden, de arreglar las cosas y lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.

Medidas precautorias sobre Sabonge

Sobre la adopción de medidas "precautorias" de bienes y fondos vinculados al exministro de Obras Públicas Rafael José Sabonge Vilar, por un monto preliminar de 704,452.61 de dólares, el contralor indicó que "esas órdenes de cautelación se han mandado a las diferentes instituciones... para recabar lo que consideramos puede ser un enriquecimiento injustificado".

Además, dijo que exfuncionarios de la pasada administración y servidores públicos de la actual son objeto de investigación.