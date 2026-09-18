Inauguran Anillo Hidráulico Este, que beneficiará a más de 500 mil personas

El proyecto comprende los tanques de María Henríquez, Altos de Tocumen, La Joya y Rancho Café, además del tanque de succión de la estación de bombeo de Cabra. Cabe señalar que aún no está operando.

Panamá/Este viernes se inauguró el Anillo Hidráulico Este, una infraestructura de conducción y almacenamiento de agua potable que beneficiará a más de 500 mil habitantes de Panamá Este, uno de los sectores con más quejas por falta de agua.

La obra, ubicada en el sector del corredor de 'Los Pobres', después de Plaza del Lago, cuenta con más de 55 kilómetros de tuberías y una capacidad superior a 14 millones de galones de agua distribuida en cinco tanques. En febrero de 2026, el proyecto había entrado en su etapa final con un avance del 94 %, de acuerdo a informes oficiales.

Cabe señalar que, a pesar de la inauguración, el anillo aún no está operando. Próximamente, estárá en fase de prueba.

La directora del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Azhira Valdés, explicó que el Gobierno retomó y culminó una obra que había encontrado inconclusa.

Hoy estamos aquí para entregar una obra que encontramos inconclusa y que este gobierno decidió recuperar y poner al servicio del pueblo. Ante una obra de esta magnitud, decidimos asumir la responsabilidad y terminarla”, expresó.

El proyecto comprende los tanques de María Henríquez, Altos de Tocumen, La Joya y Rancho Café en el corregimiento 24 de Diciembre, además del tanque de succión de la estación de bombeo de Cabra.

Más de 55 km de infraestructura y más de 14 millones de galones de capacidad de almacenamiento de agua potable distribuidos desde el tanque de María Enrique, donde estamos hoy, el tanque de Alto Tocumen, el tanque de La Joya, Rancho Café y el tanque de succión de la estación de bombeo de Cabra”, detalló Valdés.

Durante la ejecución de la obra se generaron más de 270 puestos de trabajo directos.

Idaan recibe la infraestructura

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, indicó que la entidad deberá incorporar la infraestructura al sistema y garantizar su operación.

“El anillo hidráulico este representa un importante avance hacia la infraestructura hidráulica más robusta, eficiente y preparada para responder a las necesidades presentes y futuras del sector este del país”, afirmó.

El funcionario explicó que el sistema permitirá conducir, regular y almacenar agua desde María Henríquez hasta Tanara de Chepo.

Entre sus principales estructuras está el tanque de María Henríquez, con capacidad para siete millones de galones, considerado el segundo más grande del país después de los dos tanques de Tinajitas. También incluye los tanques de Altos de Tocumen, con 3.3 millones de galones; La Joya, con 1.85 millones; Rancho Café, con un millón; y el tanque de succión de la estación de bombeo de Cabra, con otro millón.

Obras complementarias

Tercero González aclaró que el Anillo Hidráulico Este no funciona de manera aislada, por lo que el Idaan desarrolla proyectos complementarios para fortalecer la producción y distribución de agua potable.

“Entre ellos se encuentran la rehabilitación y mejoras a la planta potabilizadora de Pacora, las mejoras a la planta potabilizadora de Cabra 1, Cabra 2 y la rehabilitación de la planta potabilizadora de Chepo”, señaló.

También se ejecutarán mejoras en los acueductos de La Siesta, El Brillante, Villa Lucía y Buenavista, mientras se realizan evaluaciones técnicas en Cañita, Chepo, Las Garzas, Pacora, Pedregal y Tocumen.

“La recepción de este proyecto marca la culminación de una etapa constructiva, pero también el inicio de una nueva responsabilidad para el Idaan: incorporar esta infraestructura al sistema, operarla adecuadamente y aprovechar plenamente su capacidad para fortalecer el abastecimiento de agua en Panamá”, manifestó.

En la actividad estuvo presente el presidente de la República, José Raúl Mulino, así como el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.