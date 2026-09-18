Cobro de $5 a turistas de cruceros en Colón: expresidente de Camtur apoya mesa de diálogo planteada por alcalde

En tanto, anunció que el sector privado identificó más de nueve grandes proyectos turísticos para la Costa Arriba de Colón.

Panamá/El empresario y expresidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), Ernesto Orillac, respaldó la propuesta del alcalde de Colón, Diógenes Galván, de instalar una mesa interinstitucional para analizar el cobro de $5 a cada turista que desembarque de un crucero en la provincia.

Primero que todo, yo creo que es importante analizar el impacto independientemente de lo que se vaya a cobrar. Uno. Dos, entender realmente para qué es el uso de los fondos. Y tres, creo que la dirección correcta es hacer una mesa interinstitucional y discutir realmente qué se quiere específicamente con ese impuesto para poder entender”, afirmó en Noticias AM.

Orillac consideró necesario conocer la justificación del cobro y el destino que tendrán los recursos antes de aplicar la medida.

Porque no puedes de la nada decir: bueno, voy a cobrar un impuesto a un pasajero o a otro. Creo que es importante que discutamos esto”, expresó.

Al ser consultado sobre la mesa propuesta por Galván, respondió: “Por supuesto, yo creo que esa es la medida correcta; hay que conversarlo, hay que analizarlo y ver todos los puntos”.

Precisamente, ayer jueves en TVNNoticias, el alcalde anunció que propondrá una mesa de diálogo para evaluar el cobro de $5 a los turistas que desembarquen de cruceros en la ciudad, antes de decidir si sanciona o veta el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal.

Más de nueve proyectos para la Costa Arriba

Durante la entrevista, Orillac también reveló que el sector privado ha identificado más de nueve grandes proyectos turísticos para la Costa Arriba de Colón, la mayoría respaldados por inversionistas panameños.

Nosotros hemos podido identificar más de 9 proyectos, grandes proyectos. La buena noticia de estos proyectos es que la gran mayoría de ellos son inversiones panameñas, de grupos panameños que están viendo la posibilidad de construir grandes proyectos”, indicó.

Los desarrollos incluyen hoteles, residencias, marinas, campos de golf y otras actividades.

“Cuando me refiero a grandes proyectos, son proyectos que tienen un desarrollo hotelero, pero también un desarrollo residencial, de marina, de golf y de otras actividades dentro de la Costa Arriba”, explicó.

Algunos proyectos ya comenzaron, mientras otros se encuentran en fase de construcción de marinas y viviendas. Según Orillac, los incentivos turísticos podrían contribuir al desarrollo de nuevos hoteles en la zona.

“Creo que Panamá tiene la oportunidad, tiene un lienzo en blanco en el Caribe para poder desarrollar grandes productos turísticos”, manifestó.