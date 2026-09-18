Panamá Black Weekend: Acodeco pide comprobar que los descuentos anunciados sean reales

La Acodeco también intensificó entre jueves y viernes sus operativos de verificación en las estaciones de combustible, ante la nueva alza registrada.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante la llegada del Panamá Black Week, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reforzará sus operativos en centros comerciales de todo el país para verificar que las ofertas, promociones y precios anunciados se cumplan al momento de la compra.

Raúl Lindo, director nacional de Protección al Consumidor de Acodeco, explicó en Noticias AM que la entidad ya coordinó un pie de fuerza para los tres días de la jornada comercial, con personal desplegado en los principales centros comerciales para orientar a los consumidores y atender posibles denuncias.

“Yo siempre recomiendo al consumidor que el primer anillo de seguridad son ellos mismos”, señaló Lindo, quien instó a los compradores a revisar las condiciones de las promociones, las garantías y los precios antes de concretar una compra.

Verificar el descuento antes de pagar

Uno de los principales llamados de Acodeco está relacionado con las diferencias que pueden presentarse entre el precio anunciado y el que finalmente aparece en caja.

Lindo recomendó a los consumidores comprobar que el descuento promocionado sea real y que esté aplicado al precio que efectivamente se está pagando.

“Primero que todo, que las ofertas sean ciertas”, afirmó, al explicar que durante los operativos la institución compara los precios exhibidos en los establecimientos con los registrados en las cajas y ha detectado inconsistencias en este aspecto.

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Si un consumidor identifica una diferencia entre el precio anunciado y el cobrado, Acodeco recomienda inicialmente plantear la situación al establecimiento. Si el comercio no reconoce el derecho del comprador, este puede presentar una queja ante la entidad.

Las garantías, entre las principales quejas

Otro de los aspectos que deben revisar los consumidores son las garantías de los productos.

De acuerdo con Lindo, el incumplimiento de las garantías constituye actualmente la principal causa de quejas en Panamá. Por ello, recomendó preguntar antes de comprar cuánto tiempo dura la garantía, cómo se activa y cuáles son las condiciones para hacerla efectiva.

Acodeco también aconseja conservar la factura, debido a que este documento permite demostrar la relación de consumo, el producto adquirido, el establecimiento y el precio pagado.

Ante el deterioro de algunas facturas impresas, Lindo recomendó tomarles una fotografía, digitalizarlas o enviarlas al correo electrónico del consumidor para conservar un respaldo.

En el caso de determinados productos electrónicos, el consumidor también puede solicitar al establecimiento que compruebe que el artículo funciona antes de retirarlo. Lindo mencionó como ejemplos equipos que pueden probarse directamente en el local, como una licuadora o un blower.

Acodeco ha resuelto casos por $12.7 millones

Entre enero y agosto de este año, Acodeco ha recibido más de 2,200 quejas, mientras que los casos resueltos a favor de los consumidores representan alrededor de $12.7 millones.

Además, existen más de $22 millones correspondientes a quejas que todavía están pendientes de resolver, según los datos ofrecidos por Lindo.

Entre las principales causas figuran el incumplimiento de garantías, la falta de información, los vicios ocultos, el incumplimiento de contratos y las cláusulas abusivas.

Solo por incumplimiento de garantías, Acodeco registra 861 casos en lo que va del año.

La entidad también ha resuelto casos mediante mecanismos como el advenimiento y la conciliación, que permiten que consumidores y agentes económicos lleguen a acuerdos sin necesariamente tener que llegar a una sanción.

Operativos también se intensifican por alza del combustible

Lindo informó además que Acodeco intensificó entre jueves y viernes sus operativos de verificación en las estaciones de combustible, ante la nueva alza registrada.

Las inspecciones buscan comprobar que no exista retención o acaparamiento de combustible con el propósito de venderlo posteriormente a un precio superior, además de verificar que se despache correctamente y que el producto se comercialice dentro del precio máximo establecido por la Secretaría de Energía.

El funcionario pidió a los consumidores reportar cualquier anomalía que detecten y recordó que pueden presentar sus denuncias a través de los canales de Acodeco, sus oficinas regionales y la sede en Panamá.