Macron ordena plan para proteger infraestructuras críticas francesas de 'ataques híbridos rusos'

A medida que la guerra lanzada por Rusia en Ucrania avanza hacia su quinto año, los aliados europeos de Kiev alertan del aumento de los actos de sabotaje orquestados por Moscú en sus territorios.

París, Francia/El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes que ordenó un plan para proteger las infraestructuras críticas frente a los ataques "híbridos" rusos, al asegurar que la "naturaleza de agresividad rusa" en Europa cambió.

A medida que la guerra lanzada por Rusia en Ucrania avanza hacia su quinto año, los aliados europeos de Kiev alertan del aumento de los actos de sabotaje orquestados por Moscú en sus territorios.

Varios países europeos como Francia, Italia y España se preparan además para celebrar elecciones nacionales en 2027, cruciales para el futuro de la Unión Europea. París teme injerencias extranjeras por parte de Moscú.

"La naturaleza de la agresividad rusa y de las amenazas en Europa cambia", advirtió Macron en rueda de prensa, tras recibir a los líderes de los partidos franceses y candidatos a su sucesión en la presidencial de abril y mayo.

"En estas últimas semanas, la amenaza, en particular la amenaza híbrida rusa hacia los europeos y hacia Francia, se intensificó", insistió el presidente, que ordenó preparar un plan para proteger lugares clave de estos ataques.

El plan de protección frente a los "ataques con drones" y "cibernéticos" también se aplicará a los "sitios más sensibles" de la industria militar francesa, subrayó.

Macron atribuyó estas operaciones a una voluntad de la Rusia de Vladimir Putin de poner fin al apoyo de los europeos a Ucrania, pero advirtió que ocurrirá "lo contrario" y que los ataques rusos no se quedarán "sin respuesta".