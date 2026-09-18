Clima en Panamá: pronostican fuertes aguaceros para Coclé, Azuero, Veraguas y Chiriquí

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 33 °C, mientras que las mínimas estarán entre 14 °C y 20 °C en las zonas montañosas y entre 21 °C y 25 °C en las áreas bajas.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó lluvias y tormentas eléctricas para este viernes 18 de septiembre, principalmente en sectores marítimos, con posibles incursiones hacia las costas de la región oriental del país.

Durante la madrugada se prevén lluvias con actividad eléctrica sobre el golfo de Panamá y el Pacífico central. Algunas podrían desplazarse hacia las áreas costeras de la comarca Emberá-Wounaan (Sambú) y Panamá Este.

En horas de la mañana podrían registrarse aguaceros en el sur de Los Santos, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

Para la tarde, el calentamiento diurno favorecerá la formación de aguaceros y tormentas eléctricas aisladas o dispersas. Los eventos de mayor intensidad se concentrarán en Coclé, la península de Azuero, Veraguas y Chiriquí.

En la vertiente del Caribe se esperan lluvias aisladas durante la madrugada, principalmente sobre Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y Colón. En la tarde podrían presentarse aguaceros puntuales en Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 33 °C, mientras que las mínimas estarán entre 14 °C y 20 °C en las zonas montañosas y entre 21 °C y 25 °C en las áreas bajas.

El viento será variable, con velocidades de entre 5 y 20 kilómetros por hora. Sin embargo, las tormentas podrían generar ráfagas más intensas y cambios repentinos de dirección.

Las condiciones marítimas serán favorables en ambos litorales, con olas de hasta 1.20 metros. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá entre niveles altos y muy altos, con valores de 6 a 9.

El Imhpa recomendó seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).