Subsidio al combustible continúa, pero transportistas desconocen cuándo terminará

El presidente de Canatra destacó que uno de los principales objetivos del mecanismo es evitar que los usuarios tengan que asumir un incremento en la tarifa del transporte público.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los transportistas mantendrán la operación del servicio público sin aumentar el costo del pasaje, luego de que el Gobierno ajustara el subsidio al combustible para atender el incremento de los costos operativos, informó Jorge Dimas, presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra).

En entrevista con Noticias, Dimas explicó que la decisión se tomó después de que representantes del sector manifestaran al Gobierno que los costos del combustible ya no permitían cubrir completamente la operación de algunas rutas.

Según el dirigente transportista, tras la reunión sostenida el jueves con las autoridades, se estableció una mesa de trabajo con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, con el objetivo de encontrar una alternativa que permitiera mantener el servicio sin trasladar el incremento de costos a los usuarios.

“Se hizo una mesa, ya buscamos la fórmula para poder cubrir esta operación y no afectar a nuestros usuarios”, explicó Dimas.

Subsidio busca evitar aumento del pasaje

El presidente de Canatra destacó que uno de los principales objetivos del mecanismo es evitar que los usuarios tengan que asumir un incremento en la tarifa del transporte público.

“La idea es que al usuario no se le incremente el pasaje. Esa es la idea de poder subsidiar el combustible a los transportistas”, señaló.

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Dimas puso como ejemplo la situación de los buses tipo nevera que operan en Panamá Oeste, cuyos gastos de combustible pueden alcanzar aproximadamente los 300 dólares diarios, dependiendo de la ruta y las condiciones de operación.

Explicó que estos costos habían comenzado a afectar la prestación del servicio, debido a que los ingresos obtenidos no eran suficientes para cubrir los gastos operativos.

Nuevo ajuste entra en vigencia este viernes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció nuevos montos máximos para el subsidio de la gasolina de 91 y 95 octanos y del diésel bajo en azufre.

Los nuevos precios máximos que pagarán los beneficiarios entran en vigencia este viernes 18 de septiembre y se mantendrán hasta las 5:59 a.m. del viernes 2 de octubre, de acuerdo con la Resolución MEF-RES-2026-3099, publicada el 17 de septiembre.

La diferencia entre el precio establecido para los beneficiarios y el valor de mercado del combustible en las estaciones de servicio será cubierta por el Estado a través del MEF.

Uno de los elementos considerados para establecer el nuevo ajuste es el mayor consumo de combustible de los buses que deben utilizar el puente Centenario, debido a las restricciones de tránsito que afectan al puente de las Américas.

El mecanismo también establece que el combustible adquirido bajo este esquema debe destinarse exclusivamente a las actividades autorizadas, entre ellas el transporte de pasajeros, el transporte de carga esencial, la adquisición de insumos de limpieza y la pesca artesanal.

Sin fecha definida para el fin del subsidio

Dimas reconoció que inicialmente tanto los transportistas como el Gobierno esperaban que el impacto del incremento del combustible fuera una situación temporal. Sin embargo, la situación se ha prolongado y todavía no existe una fecha definida para finalizar el apoyo estatal.

El dirigente planteó que, de mantenerse el escenario de incremento de los costos, existen dos alternativas: que el Gobierno continúe subsidiando parte del costo para evitar afectar a los usuarios o que eventualmente se revise la tarifa del transporte para que los operadores puedan cubrir sus gastos.

“No tenemos una fecha tope de cuándo va a terminar, hasta cuándo va a poder el Gobierno subsidiar al transportista”, manifestó.

Dimas aseguró que, por ahora, el sector apuesta por mantener el diálogo con las autoridades y evitar un incremento en el pasaje.

“Primero, a nuestros usuarios, que se mantengan tranquilos, pues el transporte va a seguir operando. No vamos a alterar la tarifa, no se les va a cobrar una tarifa extra”, afirmó.

El presidente de Canatra agregó que continuará dando seguimiento a la operación del transporte y agradeció al Gobierno central, al ministro Chapman y al director de la ATTT por las gestiones realizadas para evitar que el servicio se detenga.