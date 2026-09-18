Autoridad Marítima de Panamá inicia consulta para elaborar estudios técnicos de seis puertos

Mediante la consulta, la AMP busca recopilar información técnica, comercial, económica y contractual que permita planificar y estructurar futuros proyectos de infraestructura marítimo-portuaria.

Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) abrió una Solicitud de Información dirigida a proveedores, consultores y firmas de ingeniería para conocer las condiciones del mercado antes de contratar los estudios y diseños técnicos de seis puertos del país.

La iniciativa comprende los puertos de Coquira, en Panamá; Mensabé y Arenal, en Los Santos; Hicaco, en Veraguas; y Pedregal y Remedios, en Chiriquí.

Mediante la consulta, la AMP busca recopilar información técnica, comercial, económica y contractual que permita planificar y estructurar futuros proyectos de infraestructura marítimo-portuaria.

Entre los datos requeridos están la viabilidad de realizar investigaciones topográficas, batimétricas, geológicas y oceanográficas, además de los requisitos para tramitar los estudios de impacto ambiental.

La entidad aclaró que la convocatoria no representa el inicio de una licitación ni de un procedimiento para seleccionar contratistas. La participación tampoco otorgará ventajas, preferencias o derechos en una eventual contratación.

La consulta pública, publicada el pasado 4 de septiembre, permanecerá abierta durante 20 días calendario. Las empresas y profesionales interesados pueden consultarla a través de la plataforma Panamá Compra.

La AMP explicó que la información obtenida será utilizada exclusivamente para la planificación, evaluación y preparación de los futuros pliegos de cargos.