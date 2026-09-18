Tragedia en Australia: Hombre muere tras brutal ataque de tiburón

Un hombre murió este viernes tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba frente a una playa cercana a Perth, en el estado de Australia Occidental.

Sídney, Australia/Se trata de la quinta muerte causada por un ataque de tiburón en Australia este año.

"Se recibió el aviso de que un hombre había sido mordido por un tiburón mientras nadaba", indicó una portavoz de la policía en un comunicado. "El hombre murió a consecuencia del ataque", añadió.

Helicópteros y embarcaciones de la policía rastrearon las aguas frente a la playa de Sorrento después de que los servicios de emergencia fueran alertados. Las autoridades cerraron las playas de la zona hasta nuevo aviso.

Medios locales informaron que varios testigos vieron sangre en el agua. La organización de salvamento marítimo Surf Life Saving WA señaló en redes sociales que un tiburón de especie aún no identificada estuvo implicado en el incidente, ocurrido a unos 50 metros de la costa.

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Es el segundo ataque de tiburón registrado esta semana en Australia Occidental. A inicios de semana, un hombre perdió parte de una pierna tras ser mordido en la playa de Glenfield, al norte de Perth.

En enero, un niño de 12 años murió tras ser atacado mientras nadaba en la bahía de Sídney. Entre mayo y junio, tres buzos fallecieron en incidentes separados: dos en Australia Occidental y un tercero en Queensland.

Además, en junio una mujer tuvo que ser sometida a la amputación de parte de su brazo izquierdo tras ser atacada por un tiburón en una de las playas más populares de Sídney.

Según una base de datos especializada, desde 1791 se han registrado alrededor de 1.300 incidentes de este tipo en Australia, más de 260 de ellos mortales.