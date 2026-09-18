Senan: Inicia operaciones del nuevo centro de entrenamiento táctico y de inteligencia
El centro de entrenamiento de uso y fuerza de combate cuerpo a cuerpo del Servicio Aeronaval esta dirigido a capacitar a las unidades en el uso de la fuerza no letal.
Ciudad de Panamá, Panamá/Con la puesta en marcha de un nuevo Centro de Entrenamiento de Uso de la Fuerza y Combate Cuerpo a Cuerpo, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) refuerza la preparación de sus unidades, así lo declaró el director de Planificación y Desarrollo, Abdiel García. Explicó que se trata de una actualización de métodos y prácticas utilizadas para el desarrollo integral de los agentes de la institución sin armas letales.
A su vez, declaró que uno de los logros de este organismo es "la identificación de aquellas brechas que hemos obtenido dentro de las lecciones aprendidas".
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El funcionario resaltó el decreto ejecutivo 303, que faculta a la institución a hacer uso de la fuerza, tanto letal como no letal. Sin embargo, este nuevo centro se especializa en fuerza no letal, fomentando el uso de artes marciales y técnicas utilizadas en tierra.
Estos efectivos deben cumplir con la capacidad de adaptarse a cualquier ambiente y situación que se presente, en cualquier terreno.
Estos, en su mayoría, pernoctan en zonas fronterizas y costeras, para la vigilancia del territorio en contra del crimen organizado y atacando directamente al narcotráfico.