El centro de entrenamiento de uso y fuerza de combate cuerpo a cuerpo del Servicio Aeronaval esta dirigido a capacitar a las unidades en el uso de la fuerza no letal.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la puesta en marcha de un nuevo Centro de Entrenamiento de Uso de la Fuerza y Combate Cuerpo a Cuerpo, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) refuerza la preparación de sus unidades, así lo declaró el director de Planificación y Desarrollo, Abdiel García. Explicó que se trata de una actualización de métodos y prácticas utilizadas para el desarrollo integral de los agentes de la institución sin armas letales.

A su vez, declaró que uno de los logros de este organismo es "la identificación de aquellas brechas que hemos obtenido dentro de las lecciones aprendidas".

El funcionario resaltó el decreto ejecutivo 303, que faculta a la institución a hacer uso de la fuerza, tanto letal como no letal. Sin embargo, este nuevo centro se especializa en fuerza no letal, fomentando el uso de artes marciales y técnicas utilizadas en tierra.

Estos efectivos deben cumplir con la capacidad de adaptarse a cualquier ambiente y situación que se presente, en cualquier terreno.

Estos, en su mayoría, pernoctan en zonas fronterizas y costeras, para la vigilancia del territorio en contra del crimen organizado y atacando directamente al narcotráfico.