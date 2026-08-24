Sinaproc y Senan refuerzan el llamado de prevención en ríos y balnearios

De acuerdo con los equipos de búsqueda y rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se han registrado otros casos de personas que han perdido la vida tras lanzarse a este tipo de afluentes.

Autoridades alertan sobre el peligro de ingresar a ríos y balmearios

El reciente fallecimiento de una joven de 24 años, arrastrada por la corriente del río La Angostura, en el sector de Cañaveral, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, volvió a poner en alerta a los organismos de seguridad sobre los riesgos de ingresar a ríos y balnearios, especialmente durante la temporada lluviosa.

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