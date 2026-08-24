De acuerdo con los equipos de búsqueda y rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se han registrado otros casos de personas que han perdido la vida tras lanzarse a este tipo de afluentes.

El reciente fallecimiento de una joven de 24 años, arrastrada por la corriente del río La Angostura, en el sector de Cañaveral, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, volvió a poner en alerta a los organismos de seguridad sobre los riesgos de ingresar a ríos y balnearios, especialmente durante la temporada lluviosa.