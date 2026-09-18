Juegos Suramericanos 2026| Panamá cobra vida en el fútbol con triunfo sobre Colombia

El torneo de fútbol de esa cita regional se desarrolla con selecciones de categoría sub-19.

Panamá/La selección masculina Sub-19 de Panamá firmó una victoria heroica en la segunda jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras derrotar 1-0 a su similar de Colombia con una anotación agónica en el tiempo de reposición.

Después de perder por goleada hace dos días en su debut frente Chile, por 1 a 4, el equipo canalero necesitaba ganar para mantenerse en competencia. El encuentro, caracterizado por una alta intensidad táctica y escasas oportunidades claras en los arcos, parecía destinado al empate sin goles. Sin embargo, cuando corría el minuto 90+4’, Reynaldo Graham apareció en el área para mandar el balón al fondo de la red, desatando la euforia en el banquillo panameño y sellando tres puntos de oro ante uno de los rivales más exigentes del torneo.

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"Cuando los cafeteros se fueron al ataque a buscar el gol, en un contragolpe letal, Reynaldo Graham vacunó la portería cafetera y dejó sin nada a los de César Torres", describió el periodista Leonardo Alarcón en su nota del partido para el sitio web Colombia.com.

Con este resultado, el conjunto nacional depende de sí mismo para inscribir su nombre en la fase decisiva de la competencia regional.

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El choque definitivo ante Perú

Sin margen para el descanso, el cuadro dirigido por el cuerpo técnico panameño ya enfoca sus esfuerzos en el último compromiso de la fase de grupos.

Rival: Perú

Perú Fecha: Domingo 20 de septiembre

Domingo 20 de septiembre Hora: 1:00 p.m. (hora de Panamá)

1:00 p.m. (hora de Panamá) En juego: El pase directo a las semifinales de los Juegos Suramericanos.

Una victoria frente al conjunto peruano asegurará la clasificación del elenco panameño, que busca mantenerse en la senda del triunfo y meterse en la lucha directa por las medallas.

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