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Transporte de carga de Chiriquí exige respuestas urgentes sobre el plan de integración aduanera

La Cámara Nacional de Transporte en Chiriquí exige explicaciones a entes gubernamentales sobre el avance de integración aduanera que se efectúa en zonas fronterizas.

Transportistas en frontera de la Cámara Nacional de Transporte de Chiriquí / Tvn Noticias
Tvn Noticias
18 de septiembre 2026 - 12:49

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