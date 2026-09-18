Panamá aporta ubicación e infraestructura para misión científica con avión de la NASA

La información recopilada también contribuirá a mejorar los modelos utilizados por los científicos para comprender el comportamiento de la atmósfera, el clima y el balance energético del planeta.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más allá de servir como punto de operación para el avión WB-57, Panamá cumple un papel estratégico en la misión Sabre, una campaña científica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), en colaboración con la NASA, que busca recopilar información sobre la atmósfera tropical.

La aeronave se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico desde el pasado 24 de agosto y permanecerá en el país hasta el 23 de septiembre, periodo durante el cual realizará vuelos de investigación sobre la región.

Uno de los factores que favoreció la selección de Panamá es su ubicación geográfica y las condiciones atmosféricas del trópico, que permiten a los científicos realizar mediciones en una región clave para estudiar los procesos que ocurren entre la troposfera y la estratosfera.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó precisamente estos elementos al referirse a la presencia de la misión en el país.

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“Es el clima y también la posición, la posición geográfica también ayuda”.

Como parte de la operación, además, se realizó una inversión de aproximadamente 100 mil dólares en el hangar y la infraestructura utilizada para la misión, instalaciones que permanecerán en Panamá una vez concluya el despliegue de la aeronave.

El trabajo científico se realiza mediante el WB-57, equipado con más de 17 instrumentos especializados que permiten obtener mediciones de aerosoles, gases atmosféricos, ozono, vapor de agua y variables meteorológicas.

Estos datos son importantes porque los aerosoles y otros componentes de la atmósfera pueden influir en la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra y participar en procesos químicos relacionados con la capa de ozono.

La información recopilada también contribuirá a mejorar los modelos utilizados por los científicos para comprender el comportamiento de la atmósfera, el clima y el balance energético del planeta.

La misión contempla vuelos de investigación que dependen de las condiciones meteorológicas, debido a que los científicos deben identificar los momentos adecuados para realizar determinadas mediciones.

Para Panamá, la presencia de Sabre representa además una oportunidad para que el país sea utilizado como plataforma para investigaciones internacionales relacionadas con la atmósfera tropical.

Permanecerá en Panamá hasta el 23 de septiembre, cuando está previsto que concluya este periodo de operaciones científicas desde Panamá Pacífico.

Con información de María De Gracia