NASA realiza investigaciones atmosféricas desde Panamá con aeronave de gran altitud

Los datos obtenidos durante la misión permitirán mejorar los modelos atmosféricos globales y comprender con mayor precisión la relación entre los cambios en la atmósfera, el ozono, el clima y el balance energético del planeta.

Ciudad de Panamá/Una aeronave de investigación de gran altitud de la NASA se encuentra operando desde Panamá como parte de la misión SABRE, una campaña científica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), en colaboración con la NASA, enfocada en estudiar los aerosoles y otros componentes de la atmósfera terrestre.

El despliegue del avión WB-57 se desarrolla del 24 de agosto al 23 de septiembre y tiene como base el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico. Durante este periodo, la aeronave realizará vuelos de investigación sobre la región para recopilar datos sobre las condiciones atmosféricas del trópico.

El WB-57, operado por el Centro Espacial Johnson de la NASA, está equipado con más de 17 instrumentos científicos especializados que permiten medir aerosoles, gases atmosféricos, ozono, vapor de agua y diferentes condiciones meteorológicas.

La ubicación geográfica de Panamá representa una ventaja para la misión, debido a que permite a los investigadores estudiar fenómenos atmosféricos propios de la región tropical, incluida la convección profunda al norte de América del Sur y la Zona de Convergencia Intertropical hacia el hemisferio sur.

“Contar con mejores datos atmosféricos significa disponer de mejor información para los científicos estadounidenses; mejores modelos para comprender el clima y una mayor ventaja científica para Estados Unidos”, afirmó el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien destacó la importancia de la ubicación del país para la investigación.

SABRE, siglas en inglés de Procesos, Balance y Efectos Radiactivos de los Aerosoles Estratosféricos, estudia desde hace varios años cómo se forman, desplazan y transforman las diminutas partículas conocidas como aerosoles en las capas superiores de la atmósfera.

La estratósfera es una zona de particular interés científico debido a que allí se encuentra la capa de ozono, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol. Los datos obtenidos durante la misión permitirán mejorar los modelos atmosféricos globales y comprender con mayor precisión la relación entre los cambios en la atmósfera, el ozono, el clima y el balance energético del planeta.

Durante sus vuelos científicos, el WB-57 opera generalmente entre los 13 y 19 kilómetros de altitud, equivalentes a unos 43,000 y 62,000 pies. Las rutas y horarios se establecen de acuerdo con las condiciones meteorológicas y atmosféricas, y la mayoría de las operaciones se realizan durante el día.

La misión contempla realizar aproximadamente tres vuelos científicos por semana durante el periodo de permanencia en Panamá.

La NASA utiliza el WB-57 para investigaciones científicas desde la década de 1970. Aunque su diseño se remonta a una aeronave desarrollada para la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la década de 1960, actualmente solo tres aeronaves de este modelo permanecen en servicio y son operadas por la NASA.

Para conocer más detalles sobre la misión científica SABRE, se puede consultar la información disponible en NOAA sobre la misión SABRE.