Destitución de ocho funcionarios genera disputa entre el Consejo Municipal y la Alcaldía de Arraiján

Los funcionarios destituidos, por su parte, solicitan ser reintegrados a sus puestos y consideran que la medida fue adoptada de manera arbitraria.

Una nueva controversia enfrenta al Consejo Municipal y la Alcaldía de Arraiján, luego de la destitución de ocho funcionarios que prestaban apoyo a la Junta Comunal de Cerro Silvestre y que, según la presidenta del Consejo Municipal, laboraban para esa instancia.

La decisión fue tomada por la alcaldesa del distrito, situación que generó el rechazo de la presidenta del Consejo Municipal de Arraiján, Johana Saldaña, quien cuestionó que las destituciones se hayan concentrado en funcionarios que brindaban apoyo a la junta comunal.

“El Consejo Municipal cuenta con más de 72 funcionarios; solo destituye a los que están en apoyo a la Junta Comunal de Cerro Silvestre y, en la gran mayoría, todos profesionales. Está cometiendo una grave falta, de la cual vamos a estar rechazando toda la documentación que presentó en el Consejo, destituyendo al personal”, afirmó Saldaña.

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De acuerdo con la presidenta del Consejo Municipal, la medida podría representar una extralimitación de funciones. Saldaña además vinculó las destituciones con una solicitud de auditoría presentada ante la Contraloría General de la República para revisar el manejo de fondos en la Alcaldía de Arraiján.

Entre los temas que, según Saldaña, han sido cuestionados está un depósito de más de 900 mil dólares realizado por el Metro de Panamá para la compra y construcción de la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena.

“Nosotros la solicitamos en base a que la semana pasada citamos al Metro de Panamá, donde nos confirma que había sido depositado hace más de un año 900 mil y tantos dólares para la compra y construcción de la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena”, detalló.

También mencionó un informe relacionado con un pago de 585 mil dólares a Cable & Wireless para la instalación de cámaras de videovigilancia, sobre el cual, aseguró, tampoco se habría presentado información al Consejo Municipal.

Los funcionarios destituidos, por su parte, solicitan ser reintegrados a sus puestos y consideran que la medida fue adoptada de manera arbitraria.

TVN Noticias intentó obtener la versión de la alcaldesa de Arraiján sobre las destituciones y los señalamientos realizados por el Consejo Municipal, pero al cierre de esta información no se había obtenido respuesta.

Con información de Luis Mendoza