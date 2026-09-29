Sector empresarial plantea retos y oportunidades para impulsar el desarrollo de Panamá Oeste

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Oeste realizó un foro para analizar las ventajas competitivas de los cinco distritos de la provincia y definir áreas que pueden impulsar su crecimiento, con énfasis en las mipymes, el turismo, la conectividad y el desarrollo sostenible.

Panamá Oeste/Panamá Oeste analiza sus oportunidades y desafíos para avanzar en su crecimiento económico y convertirse en un nuevo polo de desarrollo a nivel nacional.

El tema fue abordado durante el foro “Panamá Oeste, crecimiento y desarrollo”, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Oeste, con la participación de representantes del sector privado, el Gobierno y otros sectores vinculados al desarrollo de la provincia.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Oeste, Juan Antonio Ledezma, explicó que uno de los objetivos del encuentro es identificar las ventajas competitivas de los cinco distritos que conforman la provincia y establecer cómo pueden ser aprovechadas para impulsar el crecimiento.

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El dirigente empresarial sostuvo que para aprovechar esas oportunidades se requiere la participación de distintos sectores y consideró que Panamá Oeste tiene condiciones para convertirse en un polo de desarrollo en beneficio de la población. Entre las áreas que requieren mayor atención, Ledesma destacó el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según explicó, es necesario facilitar las condiciones para que estos negocios puedan establecerse, formalizarse y aprovechar las ventajas competitivas de la provincia. Ledezma agregó que el fortalecimiento de las mipymes también tiene relación directa con la generación de empleo y señaló que, según sus datos, estas empresas generan más del 90% del empleo formal del país.

Durante el foro también se abordaron otros aspectos relacionados con el crecimiento de Panamá Oeste, entre ellos la conectividad, el turismo, el desarrollo de las playas y el desarrollo sostenible. Estos temas fueron analizados como parte de una discusión más amplia sobre las condiciones que necesita esta zona del país para aprovechar sus oportunidades de crecimiento.

Con información de Yamy Rivas