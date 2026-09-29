Francia enfrenta creciente tensión por paro de funcionarios y marchas de estudiantes

Francia enfrenta creciente ola de críticas, huelgas y protestas de estudiantes contra agentes de seguridad.

París, Francia/Francia vivió este martes una jornada de protestas, con huelgas de funcionarios y choques entre estudiantes y policías, a dos días de la presentación de los presupuestos y ya pocos meses de unas presidenciales en las que la ultraderecha parte como favorita.

Unos 200.000 manifestantes salieron a las calles de todo el país y cerca de 30.000 en París, según el Ministerio del Interior, en una jornada en la que estaban convocadas más de 170 marchas para reclamar una revalorización de los salarios de los funcionarios, erosionados por la inflación, y unos "medios presupuestarios a la altura" de la administración pública.

Según el sindicato CGT, más de 300.000 personas se manifestaron en todo el país, entre ellas 70.000 en París.

"Incluso con 40 °C, nuestros salarios siguen congelados", se leía en una pancarta en la marcha de Lyon, tras un verano abrasador que puso a prueba a los bomberos y al sistema de salud.

"Manifestamos hoy porque tenemos que ser recibidos por el ministro", dijo Nicolas March, un bombero de 52 años, que llegó a la concentración con sus compañeros a la plaza de la Bastilla en París bajo los aplausos del resto de manifestantes.

El pliego de reclamos de los funcionarios va desde la pérdida del poder adquisitivo, plantillas de empleados insuficientes, condiciones de trabajo deterioradas y, a veces, precariedad frente a recortes presupuestarios.

Con una deuda pública en niveles récord, el primer ministro Sébastien Lecornu avanzó a mediados de mes que planeaba un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (62.000 millones de dólares) en los próximos presupuestos.

Cerca del 10% de los empleados del sector público estatal estaban en huelga al mediodía, según datos del gobierno. Entre los docentes, un 13,71% se sumaron al paro.

Mathilde Bourgain, una profesora de física en un liceo parisino de 47 años, llegó a la manifestación en París con un colectivo de profesores y padres de alumnos, alzando una pancarta que decía "¡Hartos!".

"Estamos hartos, todos tenemos que enfrentarnos al cierre de clases y tenemos la impresión de que lo público está más afectado que lo privado", explicó a la AFP.

En su colegio, como en muchos otros en el país, han eliminado secciones del primer año de secundaria y hay profesores que se ven obligados a trabajar en varios centros.

"No estamos formados y nos piden que seamos a veces psicólogos, a veces asistentes sociales, a veces madres", denuncia Nadia M'Dahoma, de 45 años, acompañante de alumnos con discapacidad, que dice cobrar unos 1.000 euros al mes por 24 horas semanales.

Disturbios en movilización estudiantil

Por otro lado, movimientos de estudiantes de secundaria que protestan desde la semana pasada exigiendo mejores condiciones generales para el sector educativo, protagonizaron un día de enfrentamientos violentos, con grupos de adolescentes que prendieron fuego a contenedores de basura y lanzaron objetos contra la policía, que respondió con porras y gases lacrimógenos.

Los disturbios dejaron 440 detenidos, indicó el Ministerio del Interior, y también heridos, incluyendo al menos 10 miembros del personal y varios alumnos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció que se iniciaron acciones legales por los actos violentos.

"Esta violencia es indescriptible (...) Legitimarla o pedir, en este contexto, que se amplifiquen los bloqueos, es poner en peligro tanto a nuestros alumnos como a los funcionarios públicos", escribió en un mensaje en X.

Los estudiantes mantenían bloqueos y protestas en cientos de liceos a lo largo del país, con quejas que abarcaban varios temas, desde la organización de los horarios, el tamaño de las clases y la falta de profesores, y las aulas sobrecalentadas durante las recientes olas de calor.

Alta tensión social

Desde 2017, el índice salarial de los funcionarios solo ha subido en dos ocasiones: en 2022 (3,5%) y 2023 (1,5%), una revalorización total ligeramente superior al 5%.

Mientras tanto, la inflación acumulada desde 2017 habrá alcanzado el 24,17% a finales de 2026, según el instituto estadístico oficial Insee.

El congelamiento del índice supone "una reducción salarial para millones de funcionarios", declaró la líder del sindicato CGT, Sophie Binet, el martes en BFMTV/RMC.

El ambiente social está caldeado de cara a las elecciones presidenciales. La segunda economía de la Unión Europea irá a las urnas en abril y mayo de 2027 tras casi diez años en el poder del centroderechista Emmanuel Macron.

La ultraderechista Marine Le Pen encabeza los últimos sondeos de intención de voto. Su principal rival para la segunda vuelta es el ex primer ministro centroderechista Édouard Philippe, solo si el centrista Gabriel Attal se retira.

En caso contrario, iría al balotaje con el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, según las encuestas.