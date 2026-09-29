Eslovaquia: Estudiante asesina a su profesora en un ataque con cuchillo en una escuela

Alumno de secundaria asesinó a una profesora e hirió a otra en un ataque con cuchillo.

Bratislava, Eslovaquia/Un alumno mató a una profesora e hirió a otra y a una estudiante en un ataque con cuchillo perpetrado este martes en el noroeste de Eslovaquia, informaron las autoridades.

El ataque se produjo en torno a las 07:00 GMT en la localidad de Staskov, cerca de la frontera con la República Checa.

Un alumno de 13 años fue detenido, informó la policía, que añadió que se le investiga por asesinato.

"Esta mañana, después de la primera clase, un alumno cometió un ataque con un cuchillo", declaró a los periodistas el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok.

Una mujer de 61 años falleció como consecuencia de las heridas tras ser trasladada al hospital, informaron los servicios de emergencia a la AFP.

Una alumna permanece ingresada en el hospital en estado "crítico", declaró a los periodistas el ministro de Salud, Kamil Sasko.

Una profesora de 44 años también fue trasladada al hospital "con una puñalada en el pecho", informó la portavoz de los servicios de emergencia, Petra Klimesova.

El ministro del Interior afirmó más tarde que la vida de esta maestra no corre peligro.

La policía aseguró en un comunicado que "la situación está actualmente bajo control".

"Me entristece profundamente el trágico incidente ocurrido en la escuela de Staskov", declaró el presidente eslovaco, Peter Pellegrini.

"Constatamos que la agresividad y el clima de intolerancia, propagados principalmente por las redes sociales y, lamentablemente, también por ciertos políticos, están envenenando literalmente el espacio público e influyen en el comportamiento de nuestros niños en la escuela", agregó Pellegrini en un comunicado.

El primer ministro, Robert Fico, envió sus condolencias a la familia de la fallecida.

En enero de 2025, un adolescente mató a un compañero de clase y a una docente e hirió a otra persona en un ataque con cuchillo en un colegio en la localidad de Spišská Stará Ves, en el noreste de Eslovaquia.