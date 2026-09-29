Manchester City: Premier League da su veredicto en caso de infracciones financieras

Reino Unido/El Manchester City fue oficialmente declarado "culpable" de "graves" infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018 por la Premier League, anunció la organizadora del campeonato inglés este martes.

Una comisión independiente ha considerado que el club era "culpable de todos los cargos vinculados a violaciones graves de las reglas financieras de la Premier League (...) y de la mayoría de cargos ligados a su falta de colaboración con la investigación llevada a cabo".

El club del norte de Inglaterra, acusado de haber engañado al campeonato más prestigioso del mundo, podría perder sus títulos o incluso acabar expulsado de la liga, unas sanciones que buscan algunos de sus rivales, que denuncian una "era del engaño". Los Sky Blues, "sorprendidos y decepcionados" por la decisión, aseguraron el martes que eran "inocentes" y que apelarán.

Este comunicado de la Premier League hace oficial la información publicada el viernes pasado por el medio especializado The Athletic, que informó que la comisión independiente que investigaba al Manchester City desde 2023 había declarado al club culpable en 114 de los 115 cargos investigados.

La Premier League reconoce al club culpable de "todos los cargos vinculados a las violaciones graves de las reglas financieras de la Premier League (...) y de la mayoría de cargos ligados a su falta de cooperación con la investigación llevada a cabo por la liga", anunció.

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- 900 millones de libras -

Todavía debe anunciarse una sanción, sin que la Premier League haya especificado un calendario. El abanico de sanciones incluye multas, prohibición de fichar jugadores, retirada de puntos, un descenso o incluso su expulsión del campeonato.

Para el presidente de la Premier League, Richard Masters, citado en el comunicado, "este caso disciplinario, además de esta decisión, son los más importantes de la historia" del campeonato inglés, considerado el más potente del mundo.

La decisión de la comisión "detalla la forma en la que el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década".

"Ahora que tenemos la decisión de la comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del procedimiento, para aportar certidumbre a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados", añadió.

La investigación llevada a cabo por la comisión independiente concluyó que el City habría firmado contratos ficticios con varios socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos del club, ocultando el verdadero estado de sus finanzas y evitando infringir los límites de gasto de la Premier League y la UEFA.

"Se ha determinado que esos montajes tenían como objetivo inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus gastos por más de 900 millones de libras (1000 millones de euros)", según el comunicado de la Premier League.

Desde que el City fue adquirido en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, se ha convertido en una de las grandes potencias del fútbol inglés y europeo.

En los últimos 15 años ha ganado ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups y siete Copas de la Liga, además de conquistar la primera Liga de Campeones de la entidad en 2023.

Ese mismo año, el club fue acusado por la Premier League tras una investigación sobre presuntas infracciones financieras.

La audiencia ante una comisión independiente comenzó en septiembre de 2024 y concluyó tres meses después, con un reconocimiento de culpabilidad que acaba de anunciarse a las partes, luego de un largo esfuerzo para finalizar el dossier de la acusación.

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- "Sufrir las consecuencias" -

Sus adversarios durante el periodo de los cargos incriminados han alzado la voz para pedir sanciones.

"Eso ha causado muchos daños. Muchos clubes respetaron las reglas y otros no. Es una inmensa tristeza. Nos encontramos en una situación en la que lo que se celebró no era real", declaró el exentrenador del Tottenham, el argentino Mauricio Pochettino, que habló de una "era del engaño".

"Las sanciones no pueden limitarse a sanciones financieras, deben ir más allá. Si la apelación no prospera, el Manchester City no puede quedarse en la liga, debe sufrir las consecuencias. Y lo digo como aficionado", declaró a la BBC el expatrón del City, de 1998 a 2003, David Bernstein.

El director ejecutivo del Manchester City, el español Ferran Soriano, insistió en un vídeo enviado el martes a los empleados del club que las acusaciones "no son ciertas" y que el club había aportado las "pruebas irrefutables" de su inocencia, incluidos testimonios y extractos bancarios.

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