MLB noticias| Cuatro panameños apuntan hacia la postemporada de las Grandes Ligas

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Panamá/La temporada regular de las Grandes Ligas llegó a su fin y dejó a cuatro peloteros panameños con posibilidades de ver acción en las instancias decisivas de la Gran Carpa; José Caballero, Miguel Amaya, Edmundo Sosa y Daniel Espino.

Caballero, con los Yankees de Nueva York; Amaya, con los Cachorros de Chicago; Sosa, con los Phillies de Filadelfia, y Espino, con los Guardianes de Cleveland, forman parte de los planes de sus equipos para la postemporada. En el caso de Espino, Cleveland avanzó directamente a la Serie Divisional, mientras que los otros tres comenzarán en la ronda de comodines.

José Caballero: velocidad y versatilidad

El infielder de Las Tablas cerró su campaña con 136 partidos, 95 imparables, 50 carreras anotadas, 14 jonrones, 51 carreras impulsadas y 34 bases robadas, además de un promedio de .231, porcentaje de embasarse de .290 y OPS de .655.

Caballero ya conoce el escenario de octubre. En 2025 disputó tres partidos de postemporada con los Yankees y bateó de 4-1. La de 2026 será, por tanto, su segunda experiencia en playoffs. MLB lo incluye entre los jugadores proyectados para el roster de Nueva York, que enfrentará a Boston en la Serie de Comodines de la Liga Americana.

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Miguel Amaya: a escribir su historia

Para el receptor santeño, la postemporada de 2026 tendrá un significado especial: será su primera participación en los playoffs de las Grandes Ligas.

Amaya terminó la campaña con 83 juegos disputados, 50 hits, 35 carreras anotadas, 12 dobles, seis cuadrangulares y 28 carreras impulsadas. Su promedio fue de .234, con un OPS de .711.

El panameño no pudo participar en la postemporada de 2025 debido a lesiones, pero este año se mantuvo disponible durante buena parte de la campaña y ayudó a los Cachorros a conseguir su boleto. Chicago se medirá con San Diego en la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

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Edmundo Sosa, la voz de la experiencia

Sosa es el panameño con mayor recorrido en esta postemporada. El utility de los Phillies completó 2026 con 84 partidos, 57 hits, 31 carreras anotadas, 11 dobles, dos triples, nueve jonrones y 44 carreras impulsadas, con promedio de .247 y OPS de .712.

El jugador de 30 años disputará su sexta postemporada. Su primera experiencia llegó en 2021 con los Cardenales de San Luis y posteriormente participó con Filadelfia en 2022, 2023, 2024 y 2025. En 2026, los Phillies enfrentarán a Atlanta en la Serie de Comodines.

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Daniel Espino: el debutante

El cuarto nombre de la lista es el lanzador Daniel Espino, quien este año hizo finalmente su debut en las Grandes Ligas después de haber sido seleccionado en la primera ronda del Draft de 2019.

El derecho nacido en Ciudad de Panamá terminó la temporada con 14 apariciones, 15.1 entradas, efectividad de 4.11, 25 ponches y WHIP de 1.24. Cleveland lo utilizó tanto como relevista como abridor ocasional, y su presencia aumentó durante septiembre.

Espino tendrá la oportunidad de estrenarse en playoffs. Los Guardianes conquistaron la División Central de la Liga Americana y avanzaron directamente a la Serie Divisional. El club lo incluyó entre los relevistas proyectados para su roster de 26 jugadores.