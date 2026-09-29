Panamá vs Nueva Zelanda| 'Sele' tiene su primer contacto con el Estadio Internacional de Yokohama

Panamá vs Nueva Zelanda, sintoniza el segundo partido de la 'Sele' en la gira asiática, el jueves 1 de octubre a la 1:00 a.m. (previa 12:30 a.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Japón/La Selección Mayor de Panamá cumplió este martes con su primer entrenamiento en territorio japonés al realizar el reconocimiento oficial del Estadio Internacional de Yokohama, escenario donde este jueves 1 de octubre se enfrentará a Nueva Zelanda por las semifinales del Torneo Internacional, Copa Kirin.

La sede de este jueves tiene un significado especial dentro de la historia del fútbol mundial, ya que fue escenario de la gran final de la Copa del Mundo de Corea/Japón 2002, en la que Brasil se consagró campeón tras derrotar 2-0 a Alemania, con un doblete del delantero Ronaldo.

Y en esa cancha mundialista, la Selección de Panamá entrenó por espacio de una hora, desde las 3:00 p.m. hora local (1:00 a.m. hora de Panamá), justamente en el mismo horario en el que panameños y neozelandeses estarán enfrentándose este jueves en la primera semifinal.

Una vez concluida la primera semifinal, será el turno de la otra llave entre Japón y Ecuador en el mismo escenario.

La práctica, en la que participó todo el grupo, consistió en movimientos tácticos y de definición, todo bajo la atenta mirada del cuerpo técnico.

La gran final y el partido por el tercer lugar del Torneo Internacional se jugará el próximo 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio.

A dos días de su encuentro ante los llamados All Whites, la escuadra panameña se prepara para cumplir mañana, miércoles con su último entrenamiento antes de disputar su segundo partido de esta gira.

Christiansen habló ante los medios asiáticos

Previo al entrenamiento, el entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, atendió durante aproximadamente 15 minutos a los medios de comunicación asiáticos presentes en Yokohama.

El estratega panameño habló sobre el crecimiento que ha experimentado el fútbol de Panamá, los objetivos que tiene el seleccionado nacional y el trabajo que se viene realizando durante esta gira por Asia.

Christiansen también destacó la importancia de estos partidos dentro del proceso de preparación del equipo y de cara a los próximos compromisos oficiales a disputarse en el mes de noviembre por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027.

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Nueva Zelanda también reconoce el estadio

Por su parte, la Selección de Nueva Zelanda también realizó este martes su reconocimiento oficial del Estadio Internacional de Yokohama.

Los All Whites cumplieron igualmente con su sesión de entrenamiento en el escenario donde se enfrentarán a Panamá, dejando todo listo para el duelo de semifinales.

Panamá y Nueva Zelanda se medirán este jueves 1 de octubre a las 3:00 p.m. hora local (1:00 a.m. hora de Panamá), en el primer partido de las semifinales del Torneo Internacional.

Para este miércoles están programadas las actividades oficiales de las selecciones de Ecuador y Japón, también en el Estadio Internacional de Yokohama, como parte de la jornada previa a la segunda semifinal del torneo.

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Último entrenamiento

La selección de Panamá cumplirá mañana, miércoles con su último entrenamiento previo a su encuentro por semifinales.

La sede del entrenamiento de mañana es el Ajinomoto Field Nishigaoka, ubicada en la ciudad de Kita, Tokio, en una sesión programada para las 10:00 a.m. hora local (8pm hora de Panamá).

Información de FPF