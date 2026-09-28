Panamá - gira asiática| 'Sele' se instala en Japón para disputar sus partidos amistosos restantes

Panamá vs Nueva Zelanda, sintoniza el segundo partido de la 'Sele' en la gira asiática, el jueves 1 de octubre a la 1:00 a.m. (previa 12:30 a.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La Selección Mayor de Panamá aterrizó este lunes en Tokio, Japón y ya se encuentra instalado en su hotel de concentración, listo para encarar sus últimos dos partidos de la gira asiática.

El grupo aterrizó en la capital japonesa este lunes, a eso de las 2:30 p.m. hora local, luego de un vuelo directo de 8 horas procedente de Bangalore, India.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Narita, el equipo fue recibido por un grupo de aficionados japoneses quienes se tomaron fotos con los jugadores panameños.

Seguidamente el onceno nacional se trasladó a su hotel de concentración, ubicado en el centro financiero en la ciudad de Shinjuku, Tokio, lugar donde estará hospedado el equipo durante los 9 días de estadía en suelo japonés.

El itinerario para el martes 29 de septiembre tiene al elenco panameño realizando su primer entrenamiento en Japón, ya mentalizado en sus próximos partidos del Torneo Internacional.

Panamá y Nueva Zelanda estarán abriendo las semifinales de la competición con su enfrentamiento el próximo jueves 1 de octubre, encuentro a disputarse en el Estadio Internacional de Yokohama, desde las 3:00 p.m. hora local (1:00 a.m. hora de Panamá).

Una vez terminado el partido, se jugará la segunda semifinal, en la misma sede, entre el anfitrión Japón y Ecuador.

La segunda fecha del torneo se disputará el 5 de octubre con los partidos por el tercer lugar y la gran final, programados a disputarse en el Estadio Nacional de Tokio.

Actividades oficiales

La programación de este martes tiene a Panamá realizando las actividades oficiales de la competición, iniciando con la rueda de prensa del entrenador Thomas Christiansen, desde las 2:00 p.m. hora local (12:00 a.m. de Panamá), seguido del entrenamiento oficial, desde las 3pm, todo desde el Estadio Internacional de Yokohama, sede de los partidos de semifinal.

En el caso de Nueva Zelanda, los apodados All White estarán cumpliendo con su entrenamiento oficial de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. hora local, seguido de la rueda de prensa desde las 12:45 p.m.

Recordemos que son 14 horas de diferencia entre Japón y la hora de Panamá.

Ya para el miércoles 30, la escuadra panameña tiene programado su entrenamiento para las 10:00 a.m. hora local, en el Ajinomoto Field Nishigaoka, en lo que será su último ensayo antes de su enfrentamiento con los neozelandeses.

Información de FPF

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