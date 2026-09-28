Condenan a 5 años de prisión a hombre que agredió y amenazó con arma blanca a su pareja en Coclé

El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en la vía hacia el río Las Mendozas, en Penonomé. Como pena accesoria, el condenado tendrá prohibido portar armas durante tres años después de cumplir la pena principal.

Coclé/Un hombre de 42 años fue condenado a cinco años de prisión por el delito de femicidio agravado en grado de tentativa, tras la validación de un acuerdo de pena alcanzado entre las partes en un proceso judicial desarrollado en la provincia de Coclé.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Juicio Oral de Coclé, presidido por la jueza Virginia Rodríguez e integrado por las juezas Damaris Sáenz, como relatora, y Tixeira Fernández.

Mediante la Sentencia n.º 48 de septiembre de 2026, el tribunal declaró penalmente responsable al ciudadano y estableció como pena principal cinco años de prisión. Además, como pena accesoria, se le impuso la prohibición de portar armas durante tres años, contados a partir del cumplimiento de la pena principal.

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Según la información del Órgano Judicial, los hechos por los que fue condenado ocurrieron el 7 de mayo de 2023, en la vía hacia el río Las Mendozas, en el distrito de Penonomé. De acuerdo con la causa, el sentenciado agredió y amenazó con un arma blanca a su pareja, hechos que fueron investigados como femicidio agravado en grado de tentativa.

Durante la audiencia participaron, en representación del Ministerio Público, los fiscales Leónidas Gómez y Gregorio Ovalle. La defensa técnica estuvo a cargo del abogado Carlos Hernández, del Instituto de la Defensa Pública, mientras que como querellante intervino José Julián Pérez, del Departamento de Víctimas del Delito.