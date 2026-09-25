Decretan detención provisional a tres presuntos reclutadores vinculados con viajes a Rusia

Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público realizó inspecciones en dos entidades bancarias los días 16 y 18 de septiembre, con el objetivo de recabar información relacionada con las transacciones bajo investigación.

El juez de garantías Luis Ceballos decretó la detención provisional de dos hombres y una mujer presuntamente vinculados a una red dedicada al reclutamiento de personas para viajar a Rusia, tras una audiencia desarrollada este viernes en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Los imputados fueron identificados como José Lyn Antonio Ramírez Rodríguez, alias “Chelo”, de 37 años; María Irene García Domínguez, de 57 años; y Rolando Pinzón, de 58 años, a quienes el Ministerio Público les imputó cargos por los delitos de trata de personas agravada y delincuencia organizada.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, la investigación se inició a partir de las denuncias presentadas por presuntas víctimas, entre ellas Octavio Carrillo y Rafael Ulises Cubilla, quienes habrían sido captados mediante ofertas de trabajo difundidas a través de redes sociales.

La Fiscalía señaló que “Chelo” habría recibido desde Colombia, mediante la empresa Western Union, más de 800 mil dólares, movimientos financieros que forman parte de los elementos incorporados a la investigación.

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Al momento de su aprehensión, las autoridades encontraron en poder de Ramírez Rodríguez 10 tarjetas de crédito, además de cinco tarjetas con chip y un teléfono celular. Según el Ministerio Público, una de las tarjetas, identificada con el número 5440770000431556, habría sido utilizada para realizar pagos relacionados con las operaciones investigadas.

La Fiscalía también sostuvo que “Chelo” se encargaba de cubrir gastos relacionados con los trámites de pasaporte y otros procedimientos necesarios para facilitar el viaje de las personas reclutadas.

Otro de los puntos expuestos durante la audiencia fue el supuesto uso del establecimiento Chelo Airport Panamá como lugar de hospedaje de algunas de las personas captadas. Según el Ministerio Público, la propiedad estaría vinculada a María Irene García Domínguez.

La investigación también menciona un vehículo Honda CR-V blanco, con placa 986405, que presuntamente era utilizado para movilizar a las personas que serían trasladadas para realizar el viaje hacia Rusia, bajo la promesa de obtener oportunidades laborales.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó además el testimonio de Rafael Ulises Cubilla, quien relató cómo las presuntas víctimas eran contactadas a través de redes sociales, particularmente mediante plataformas como TikTok, donde encontraban ofertas que resultaban atractivas debido a su situación económica.

Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público realizó inspecciones en dos entidades bancarias los días 16 y 18 de septiembre, con el objetivo de recabar información relacionada con las transacciones bajo investigación.

También se estableció que por los denominados pasaportes exprés se habrían realizado pagos de aproximadamente B/.175.00 por persona, según los elementos presentados en la audiencia.

Otro testimonio considerado relevante por los investigadores corresponde a una persona que logró regresar de Rusia y que habría aportado información sobre la estructura y la forma de operación de los presuntos reclutadores. Esta persona, según lo expuesto, manifestó incluso haber recibido amenazas de muerte después de retornar al país.

Las tres personas fueron aprehendidas el pasado 24 de septiembre durante diligencias realizadas en el sector de Monterrico, corregimiento de la 24 de Diciembre, como parte de las investigaciones por el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños con destino a Rusia.

Con estas nuevas detenciones, aumenta a seis el número de personas vinculadas a la investigación que se adelanta en Panamá por esta presunta red de reclutamiento.

El juez Luis Ceballos ordenó la detención provisional de los tres imputados, mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público para determinar el alcance de la presunta organización y la participación.