Reclutamiento de panameños para combatir en Rusia: aprehenden a tres personas

La investigación se inició en junio de 2026 , a raíz de la presunta captación y reclutamiento de ciudadanos panameños con fines militares para su traslado a Rusia, en el contexto del conflicto armado que se desarrolla en ese país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres personas, entre ellas una mujer y dos hombres, fueron aprehendidas por su presunta vinculación con una red dedicada a la captación y reclutamiento de ciudadanos panameños para fines militares en Rusia, informó este jueves la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Las aprehensiones se realizaron mediante la “Operación Rescate Soberano”, desarrollada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Las diligencias, previamente autorizadas por un juez de garantías, se llevaron a cabo en un hostal y un restaurante ubicados en el corregimiento de 24 de Diciembre.

Durante los operativos, las autoridades localizaron indicios que estarían relacionados con la investigación, entre ellos documentos y equipos tecnológicos, según detalló la PGN.

La investigación se inició en junio de 2026, a raíz de la presunta captación y reclutamiento de ciudadanos panameños con fines militares para su traslado a Rusia, en el contexto del conflicto armado que se desarrolla en ese país.

Los tres aprehendidos serán presentados ante los Tribunales de Garantías, donde la Fiscalía realizará las solicitudes correspondientes dentro del proceso.

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Seis personas vinculadas al caso

Con estas tres nuevas aprehensiones, son seis las personas que han sido vinculadas a la investigación por el presunto reclutamiento de panameños para combatir en Rusia.

De ese total, tres ya se encuentran bajo detención provisional, mientras que las tres personas aprehendidas durante la “Operación Rescate Soberano” deberán comparecer ante un juez de garantías para definir las medidas cautelares que correspondan.

La investigación permanece en desarrollo y las autoridades continúan recopilando elementos para determinar las responsabilidades individuales de los involucrados.

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