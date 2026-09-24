Afectados por el subsistema mixto piden a la CSS una revisión de sus futuras pensiones

Dana Gómez, vocera de un grupo que asegura reunir a unos 15 mil afectados, sostiene que las pensiones proyectadas para algunos asegurados son muy inferiores a las que esperaban al incorporarse al sistema en 2005 y pide que se revisen los cálculos por la vía administrativa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de asegurados del Subsistema Mixto de Pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) reclama una revisión de sus futuras jubilaciones y plantea regresar al sistema solidario, al considerar que las pensiones que actualmente proyectan recibir son significativamente menores a las que esperaban al momento de incorporarse a este esquema.

Dana Gómez, representante de un grupo que asegura reunir a miles de afectados, explicó que los asegurados que se incorporaron al Subsistema Mixto en 2005 tomaron esa decisión a partir de la información que recibieron durante la implementación de las reformas a la CSS.

Según Gómez, entre los argumentos que se les presentaron estaba la posibilidad de capitalizar parte de sus aportes mediante un componente de ahorro personal y obtener mejores pensiones. La Ley 51 del 27 de diciembre de 2005 creó el Subsistema Mixto, compuesto por un componente de beneficio definido y otro de ahorro personal.

En este último, la pensión se determina a partir del monto acumulado y capitalizado en la cuenta individual, de acuerdo con las reglas establecidas en la legislación. Gómez sostiene que, al revisar sus proyecciones de jubilación, algunos asegurados han encontrado diferencias importantes entre los montos que esperaban recibir y los que actualmente aparecen en los cálculos.

Te podría interesar: Martín Torrijos se refiere al sistema de pensiones de la CSS y la revisión de las concesiones públicas

Como ejemplo, se mencionaron casos en los que una pensión que se esperaba que rondara los $1,200 ahora estaría proyectada en $350; otra que se estimaba en $1,800 estaría alrededor de $650, mientras que una pensión que se calculaba en $2,500 quedaría en aproximadamente $1,000, según los ejemplos expuestos por la vocera.

La CSS cuenta con una herramienta digital para estimar las pensiones futuras. La institución ha explicado que esta calculadora permite comparar estimaciones bajo el régimen vigente y las propuestas de reforma, a partir de información y supuestos sobre ingresos y crecimiento salarial. Uno de los principales cuestionamientos planteados por Gómez está relacionado con los rendimientos obtenidos durante los años de aportes.

La vocera afirmó que, según su estado de cuenta, durante al menos 20 años solo habría registrado durante siete meses un rendimiento de 6.5%, mientras que en otros periodos los rendimientos habrían sido de 1.5%, 2.5% y 3.5%. Gómez sostiene que los asegurados no contaban con información suficiente para advertir esas diferencias y considera que debieron realizarse revisiones periódicas sobre el comportamiento de los fondos.

"Nosotros no lo sabíamos. Porque quien era el encargado de revisar eso y dar las alertas era el Estado. Entonces, ahora nosotros vamos y dicen: 'Bueno, pues es que ustedes firmaron'. Y esa no es la premisa", explicó. La legislación establece que el componente de ahorro personal acumula y capitaliza los aportes realizados por el asegurado. El monto de la pensión depende, entre otros factores, del total acumulado, la capitalización y el cálculo actuarial correspondiente.

Buscan una solución por la vía administrativa

Ante esta situación, el grupo asegura que ha iniciado procesos administrativos para solicitar una revisión individual de los cálculos. Gómez explicó que entre las acciones planteadas están la presentación de recursos de reconsideración y solicitudes para que se revisen los casos de manera individual. Afirmó que presentó su propia reclamación el 21 de agosto, pero que hasta el momento no había recibido respuesta. También señaló que algunos asegurados han sido contactados y se les habría indicado que la decisión de incorporarse al Subsistema Mixto es irrevocable.

La vocera indicó además que el grupo ha sostenido reuniones con representantes de la Asamblea Nacional y que varios diputados han mostrado respaldo a la revisión del tema. Sin embargo, aseguró que todavía no han tenido un acercamiento formal con la CSS para analizar conjuntamente sus reclamos. Gómez manifestó que la preocupación no se limita al monto de las futuras pensiones, sino que también podría tener consecuencias sobre la economía de las familias de los asegurados.

Explicó que algunos de los integrantes del grupo comenzarán a jubilarse a partir de 2027 y que algunos todavía tienen compromisos financieros, como hipotecas y préstamos. También señaló que dentro del grupo hay personas con hijos con discapacidad y otros familiares que dependen económicamente de quienes están próximos a jubilarse.

Los afectados aseguran que su objetivo principal es encontrar una solución por la vía administrativa y evitar que el conflicto tenga que trasladarse a otras instancias judiciales.

“Nosotros lo que queremos es que se resuelva por la vía administrativa”, manifestó Gómez. No obstante, advirtió que, si no obtienen una respuesta por esa vía, evaluarían recurrir a otras instancias. El grupo anunció además una cadena humana para el 3 de octubre, que se realizará en los alrededores de la Iglesia del Carmen, como parte de las acciones que preparan para visibilizar su reclamo.