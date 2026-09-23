Reformas Electorales pasan el primer debate con cambios a la libre postulación y doble elección

Tras su aprobación en primer debate, el proyecto de Ley 699 pasará al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate, etapa en la que todavía podrían plantearse modificaciones a los artículos aprobados por la comisión.

El proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral, fue aprobado en primer debate la noche de este miércoles, durante una accidentada sesión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Benicio Robinson.

Con algunas modificaciones, la iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los integrantes de la comisión, con excepción de las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada de Vamos, cerca de las 9:30 p.m.

Entre las nuevas reglas aprobadas en primer debate se encuentra el aumento del número de firmas que deberán reunir quienes aspiren a cargos de elección popular por libre postulación, aunque tendrán un período de tiempo más corto para recolectarlas.

El proyecto también contempla elevar el número de adherentes requerido para la conformación de un partido político, eliminar la figura de los iniciadores y aumentar el límite para el financiamiento privado.

Durante la sesión se registraron varios incidentes relacionados con la lectura de los artículos que eran sometidos a votación.

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La diputada Janine Prado cuestionó la iniciativa a través de la red social X.

“Las reglas electorales deben garantizar participación y equidad, no levantar nuevas barreras para quienes quieren entrar a la política. Esto apenas comienza. La ciudadanía tiene que conocer lo que se está aprobando”, señaló.

Cambios para quienes sean electos a dos cargos

Otra de las modificaciones propuestas por los diputados Benicio Robinson y Eduardo Camacho está relacionada con la elección de una persona para dos cargos de elección y conservando la titularidad de ambos, aunque no pueda ejercerlos simultáneamente.

Se trata del artículo 73 del proyecto, que modifica el artículo 347 del Código Electoral y establece:

“Cuando una persona resulte electa para dos cargos de elección popular, conservará la titularidad de ambos cargos durante el período constitucional para el cual fue electa, sin que ello implique el ejercicio simultáneo de estos. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su proclamación, la persona electa deberá comunicar al Tribunal Electoral cuál de los cargos ejercerá inicialmente. Y solicitar una licencia”.

El diputado José Luis Varela reaccionó a esta modificación y cuestionó su alcance.

“La modificación en 1er debate al artículo 347 del Código Electoral, que permitiría que un candidato se postule a dos cargos y, de resultar electo en ambos, conserve la titularidad de los dos, representa un retroceso frente a los avances alcanzados en esta materia”, afirmó.

Más temprano, Varela también se había referido a la discusión del proyecto en redes sociales.

En política hay una lección que algunos nunca aprenden: las leyes electorales hechas a la medida y pensando en el beneficio propio casi siempre terminan pasando factura. Lo que hoy diseñan creyendo que los favorece, mañana, en las urnas, puede convertirse en su peor enemigo. La democracia no admite trajes a la medida”, Varela.

Proyecto pasa al pleno

Tras su aprobación en primer debate, el proyecto de Ley 699 pasará al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate, etapa en la que todavía podrían plantearse modificaciones a los artículos aprobados por la comisión.

Al cierre de la sesión, no se había informado cuándo la iniciativa será incluida en el orden del día del pleno.