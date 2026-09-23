Reformas electorales: TE explica cómo se repartirían las curules por residuo

Durante el segundía día de debate del proyecto de ley 699, los diputados de la Comisión de Gobierno consultaron al Tribunal Electoral sobre la distribución de curules, el resto mayor y el tratamiento de los votos de candidatos postulados en alianza.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional retomó el primer debate del proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029, con la participación de los magistrados y asesores del Tribunal Electoral.

En esta etapa, los nueve diputados que integran la comisión formularon preguntas sobre aspectos como el mecanismo para la distribución de curules en los circuitos plurinominales mediante cociente, medio cociente y resto mayor.

Uno de los temas abordados fue la forma en que se determinarían las curules por resto mayor cuando los partidos no hayan obtenido escaños mediante cociente o medio cociente. Durante la discusión, el director de Organización Electoral del Tribunal Electoral, Osman Valdés, explicó que, en términos generales, la asignación parte del partido político y, posteriormente, se determina qué candidato obtuvo la mayor cantidad de votos dentro de esa agrupación.

También se planteó el escenario de candidatos que participan en alianzas entre partidos y aparecen identificados con la letra R. La consulta estuvo dirigida a establecer cómo se contabilizarían los votos de estos candidatos cuando ningún partido alcance el cociente ni el medio cociente y las curules deban distribuirse mediante el resto mayor.

Valdés explicó que, en ese supuesto, los partidos que integran una alianza participarían con los votos obtenidos y estos serían considerados para determinar el resto mayor. La propuesta discutida contempla que los votos de los partidos aliados se sumen para ese cálculo, de acuerdo con las reglas establecidas para las candidaturas comunes.

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Debate sobre la distribución de curules

La discusión también permitió revisar la posibilidad de que un mismo partido pueda obtener más de una curul mediante el mecanismo de resto mayor.

Valdés señaló que la normativa vigente contemplaba una limitación para que un partido no obtuviera más de una curul por residuo, aunque indicó que la posibilidad matemática de que una agrupación obtenga dos curules bajo ese mecanismo sería reducida.

El debate busca precisar cómo funcionaría la fórmula de adjudicación para evitar dudas sobre el proceso de asignación de escaños. De acuerdo con las reglas analizadas por el Tribunal Electoral, primero se realiza la distribución mediante cociente y medio cociente y, si quedan curules por asignar, se recurre al resto mayor.

Durante la jornada también surgieron cuestionamientos sobre la decisión de retirar de la propuesta una disposición relacionada con la participación de candidatos por libre postulación en listas para competir en circuitos plurinominales.

Las candidaturas por libre postulación y las reglas para su participación en circuitos plurinominales forman parte de los asuntos incluidos en la discusión de las reformas al Código Electoral.

El proyecto fue elaborado a partir del trabajo desarrollado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y presentado ante la Asamblea Nacional el 31 de agosto.

Con información de María de Gracia