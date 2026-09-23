Madre de niño de 10 años fallecido en Pedasí queda bajo arresto domiciliario con cargos por maltrato

La mujer, quien se encuentra embarazada, deberá cumplir detención domiciliaria y tiene prohibido acercarse a las víctimas. La abuela materna del menor permanece, también imputada, está en detención provisional por este mismo caso.

Las Tablas, Los Santos/La madre del niño de 10 años que falleció el 11 de septiembre pasado en el distrito de Pedasí fue imputada hoy miércoles por el delito de maltrato al menor, quedando bajo detención domiciliaria, como parte del proceso que desarrollan las autoridades para esclarecer las circunstancias relacionadas con el caso.

Durante la audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas, también se estableció la prohibición de que la mujer se acerque a las víctimas. La mujer, quien se encuentra en estado de embarazo, llegó por sus propios medios a la sede judicial para participar en la audiencia de garantías.

Con esta decisión, son dos las personas que enfrentan cargos y se les ha aplicado medidas cautelares dentro de investigaciones relacionadas con el caso del niño. El pasado 20 de septiembre, una jueza de garantías ordenó la detención provisional de la abuela materna del niño, a quien se le imputó el delito de maltrato al menor agravado. La defensa no apeló esa medida.

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En el caso de la abuela materna, la investigación comprende hechos registrados entre el 21 de noviembre de 2025 y el 11 de septiembre de 2026, en Pedasí, relacionados con un presunto trato negligente en perjuicio de sus nietos. Durante aquella audiencia, que se extendió por más de dos horas, se legalizó la aprehensión de la mujer, se admitió la imputación de cargos y se ordenó la detención provisional.

La fiscal superior de Los Santos, Liberia Cedeño, explicó entonces que la diligencia también incluyó una solicitud relacionada con la incautación de datos y su posterior control. La investigación por el caso se mantiene en curso mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades penales debido a las circunstancias que rodearon el fallecimiento del niño.

La abogada Suky Yard, quien representa a la abuela paterna del niño, había señalado previamente que los hermanos del niño fallecido se encontraban bajo el cuidado de un referente familiar. Yard también cuestionó actuaciones adoptadas previamente por algunas instituciones que tenían conocimiento de la situación y sostuvo que, a su juicio, pudieron tomarse otras medidas para proteger a los niños.

La abogada adelantó que buscaría que la abuela paterna fuera considerada como una alternativa de apoyo familiar.

El 12 de septiembre, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que activó sus protocolos de emergencia tras confirmarse el fallecimiento del niño en Pedasí.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias del caso y las responsabilidades que correspondan dentro del proceso judicial.

Con información de Eduardo Javier Vega